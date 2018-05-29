Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Suriye ile ilgili siyasi süreçte YPG'ye yer vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye’nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı öğrenildi. Erdoğan’ın görüşmede Putin’den, Suriye’deki siyasi süreçte PYD/YPG’nin yer almamasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre; iki lider, Suriye’de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret etti. Sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini belirten iki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye’yle ilgili siyasi süreçte, PYD/YPG’ye yer verilmemesini talep etti.

İki lider, Suriye’nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğine de dikkat çektiler. Görüşmede, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Erdoğan ve Putin, ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemini de yineledi.