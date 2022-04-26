Erdoğan, Putin ile görüştü: Türkiye, kalıcı bir barışın tesis edilmesi için elinden gelen gayreti göstermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin’e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti. Erdoğan, kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini yineledi.

BM Genel Sekreteri ile görüşmüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan, "Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz. Yarın Putin ile görüşeceğiz. Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Diğer taraftan, Guterres'in bugün Moskova'ya gideceği ve Rus Lider Putin ile Ukrayna'da barış konusunu ele alacakları açıklanmıştı.