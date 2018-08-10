Erdoğan, Putin ile ekonomik ilişkileri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede ekonomi ve ticari ilişkiler ele alındığı, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmelerin de konuşulduğu öğrenildi.

Erdoğan ve Putin'in görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili paylaştığı mesajından ardından geldi.

Trump tweetinde "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu. Dolar/TL, bu haber sonrası 6.80 ile zirveyi gördü.

ABD, Rusya'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Rus Rublesi de Türk Lirası gibi dolar karşısında en düşük seviyesini görmüştü.