Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı

SOÇİ,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İkili ilişkilerin geleceğe yönelik güveni arttırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki ülkenin dayanışması geleceğe yönelik güveni arttırıyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi\'de Devlet Başkanlığı Rezidansı\'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya\'yı üçüncü kez ziyaret ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi konusunda Putin ile mutabık kaldıklarını ifade etti.

Putin ise, \"İlişkilerde krizden önceki seviyeye ulaştık. Geçen yıldan bu yana oluşan düşüşü telafi edeceğiz\" dedi.

SURİYE MESELESİ

Erdoğan, görüşmede bölgesel konuları ve Suriye meselesini ele aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve gerginliği azaltma muhtırası sahada şiddetin azaltılmasına önemli katkılar veriyor. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız. Bu arada Sayın Putin ile Sayın Trump arasındaki Vietnam\'da yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz. Netice olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.\"

\"SAVUNMA SANAYİNDE ATACAĞIMIZ ADIMLARI ÖNEMSİYORUM\"

Erdoğan, S400 hava savunma sistemleri ve savunma konusunda, \"Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum\" dedi.

TÜRK AKIMI VE AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali konusundaki işbirliğinin ilerlediğine değinen Erdoğan şunları söyledi:

\"Bugünkü gündemimizde çok çok önemli Türk Akımı ve Akkuyu projeleri konusu ilerliyor, onun değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Akkuyu\'nun beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın Putin\'in de programının el vermesi durumunda bu adımı beraber atmak istiyoruz.\"

EKONOMİK İLİŞKİLER VE TURİZM

Erdoğan, ikili ekonomik işbirliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması için temasların devam ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

\"Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ilişkilerimizde yükseliş seyrine girdi. İkili ekonomik işbirliğimizin önündeki bütün engellerin kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ekonomide son kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz. Domates ve patlıcanın Rus pazarına girişi için alınan kararları memnuniyetle karşıladık. İkili ticari hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla, 15 milyar dolara ulaştı. Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor\"

Erdoğan, Rusya ile turizm alanındaki ilişkileri eskisinden daha iyi seviyeye yükseltmek istediklerini hatırlatarak, \"Rusya ile kültür ve turizm alanında da eskisinden daha iyiye gitmek istiyoruz. İlk 9 ayda 4 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret etti. 2019 yılında Türkiye ve Rusya\'da karşılıklı düzenlenecek kültür ve turizm yılı bu açıdan dönüm noktası olacak\" dedi.

PUTİN: İLİŞKİLER ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de basın toplantısında, Suriye\'de yaşanan şiddet olaylarının önemli oranda azaldığına dikkat çekti. Putin, \"Birleşmiş Milletler himayesinde Suriye\'de taraflar arasında diyalog kurulması için gerekli koşullar oluşuyor. Suriye\'de siyasi çözüme verilen desteğin arttırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikiriz\" ifadelerini kullandı.

Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili olarak, \"Yaptığımız görüşmeler, bu konuların çözümüne ilişkin olumlu bir etki yaratıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmindeki artış da bunu gösteriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 36 artmış durumda. İnanıyoruz ki bu yılın sonuna kadar geçen yıl yaşanan düşüşü tamamen telafi edebiliriz\" şeklinde konuştu.