Erdoğan-Putin görüşmesi bugün; Rus tarafı Suriye için "dört güvenlik hattı" planını sunacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Soçi’de bir araya geliyor. Rus tarafı Suriye’de ateşkesin sürdürülebilmesi için "dört güvenlik hattı" planını sunacak.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya'nın Karadeniz kıyısında Soçi şehrinde bugün gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi öncesi Moskova’nın Suriye konusunda Ankara’dan beklentileri netleşmeye başladı. Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin Suriye için istediği güvenli bölge fikrine karşı Rus tarafı, "dört güvenlik hattı" planını kabul ettirmek istiyor. Kremlin, Astana’da başlayan Suriye müzakerelerine denk gelen Putin - Erdoğan zirvesinde başlıca gündem maddesinin Suriye olduğu daha önce açıklanmıştı.

Zirveye üç gün kala Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki gruplara kendi planını sunan Moskova, Suriye’de tek güvenli bölge yerine dört güvenlik hattı oluşturulması önerisini getirdi. Suriyeli muhaliflerin, "Esad ateşkesi durmadan çıkarlarına uygun olarak bozuyor" itirazlarına çözüm olarak gösterilen Rusya’nın planında İdlib, Humus, Doğu Guta ve Şam yakınlarından geçen dört cephe hattına silahlı gözlemci yerleştirilmesi öngörülüyor.

Astana'da görüşecek

Ateşkesin bozulmaması için belirlenen noktalara üç garantör ülke Rusya, Türkiye ve İran askerlerini konuşlandıracak. Rusya bu plana “Suriye cephe hatlarında gerilim azaltan önlem” adını da veriyor. Astana’daki oturum başlamadan önce Türk heyetinin ÖSO temsilcileriyle bu planı ele alacağı da kesinleşti. İkili temasta planın kabul edilebilir olduğu kararı çıkması durumunda sonuç, Soçi’de bir araya gelen Putin ve Erdoğan’a iletilecek.