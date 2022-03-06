İki lider konuştu: Erdoğan, Ukrayna'da acil ateşkes çağrısını yineledi; Putin koşulunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da acil ateşkes çağrısını yinelerken Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın "askeri eylemleri durdurması ve Rusya'nın taleplerini yerine getirmesi durumunda" operasyonun duracağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinde "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ele alındıği, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği" belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi."

Sputnik'in aktardığı habere göre ise Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kiev'in askeri eylemleri durdurması ve Rusya'nın taleplerini yerine getirmesi durumunda operasyonun durabileceğini" söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Putin ve Erdoğan ikili ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeye yönelik niyetlerini belirtti; çeşitli düzeylerde yakın temasların sürdürülmesi konusunda da anlaşmaya vardı"