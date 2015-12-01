Erdoğan-Putin gerilimi tırmanıyor



Suriye sınırında Su 24 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesi Rusya ile Türkiye'yi Paris'teki BM İklim Zirvesi'nde de karşı karşıya getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Konferansı'nda Türkiye'ye yönelik suçlamaları tansiyonun bir kez daha yükselmesine neden oldu. Rus lider, İklim Konferansı'ndaki konuşmasında, Türkiye'ye yüklenerek IŞİD petrollerinin Türkiye üzerinden sevk edildiğini, Rus uçağının da 'petrol ticaretini korumak' için düşürüldüğünü öne sürdü.

Türkiye'yi temsilen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtı ise gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmesinin adrından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD ile petrol ticareti yaptığı iddialarını geri çevirerek, "Böyle bir şey ispat edildiği anda ben bu makamda durmam. Sayın Putin'e sesleniyorum, sen bu makamda durur musun?" dedi. Erdoğan, "Bugüne kadar yasal yollarla çalıştık. Terör örgütleriyle alışveriş yapacak kadar haysiyetsiz değiliz" ifadelerini kullandı.

Zirve başlamadan önce tarafların bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in programında Erdoğan ile görüşmenin bulunmadığı, taraflar arasında bu konuda bir temasın olmadığı belirtildi. Zirveden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Paris'te Putin ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirmek istediği belirtilmişti.

Washington doğruladı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, Rus uçağının Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiğini doğruladı. Trudeau, buna ilişkin kanıtları hem Türkiye'den hem de 'kendi kaynaklarından' elde ettiklerini açıkladı. 24 Kasım'da Suriye sınırında düşürülen Rus uçağının pilotlarından biri hayatını kaybetmiş, diğeri Suriye Ordusu tarafından kurtarılmıştı. Hayatını kaybeden pilotun cenazesi dün Rusya'ya gönderilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, uçağın düşürülmesini 'büyük bir hata' olarak nitelemiş ve bunun Rusya-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.