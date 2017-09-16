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Erdoğan, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak'ı rektör atadı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Eylül 2017 06:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

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