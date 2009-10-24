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Erdoğan: PKK'lıların Avrupa'dan gelişi ertelendi

Erdoğan, 28 Ekim'de Avrupa'dan Türkiye'ye gelmeleri beklenen PKK'lı grubun gelişinin ertelendiğini açıkladı.

24 Ekim 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Avrupa'dan Türkiye'ye gelmeleri beklenen PKK'lı grubun gelişinin ertelendiğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Erdoğan, ''Güven bunalımı doğdu. Avrupa'dan gelecek PKK'lı grubun gelişi ertelendi'' dedi.

Pakistan yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Habur'dan Türkiye'ye giriş yapan 34 PKK'lının karşılama törenlerinde yaşananların halkta ciddi bir rahatsızlık yarattığına dikkat çekti.

İsim vermeden DTP'nin bunu siyasi ranta dönüştürmek istediğini söyleyen ve ''Biz buna eyvallah diyemeyiz'' dedi.

Başbakan Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

''Son yaşananları hepiniz biliyorsunuz. 34 kişinin dönüşünde yaşananlar ortada. Yaşananlar halkta ciddi rahatsızlık yarattı. Bu konunun üzerine çalışmalar yapılacak. Onun üzerine süreç devam edecek. Biz bunu milli birlik projesi olarak başlattık. Bir şeyi yaparken diğer tarafı yıkamayız. Bu nedenle Avrupa'dan gelecek PKK'lı grubun gelişi ertelendi.''

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