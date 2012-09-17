Erdoğan: Bir ayda 500 PKK'lı öldürüldü, silah bırakırlarsa operasyonlar durur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zarar gördünüz imam hatip okullarından da bunları kapattınız? Ne yaptı imam hatipliler size de bunları kapattınız? İmam hatip okullarından terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız? Teröristler yetişmediği içini mi imam hatip okullarını kapattınız? Vatana hizmet aşkıyla yandıkları için mi imam hatip okullarını kapattınız?" dedi.

Denizli'de yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir ay içerisinde 500 PKK'lı öldürüldü. PKK Silah bırakırsa operasyonlar durur" dedi. Erdoağn konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Polisin de askerin de silah kendisinin demirbaş enstrümanıdır. Onunla asayişi terörü bertaraf etmek için mücadele eder. O onun her zaman sabit demirbaşıdır. Ama terörist eğer silahı bırakırsa bilmelidir ki bu ülkede operasyonlar biter. “Ama efendim silahlar sussun” silah teröristlerin elinde olduğu sürece silahlar susmaz. Bu alçakça saldırılara rağmen bölücü terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakkari valiliğimiz de açıkladı, sadece son 10 gün içinde 123 terörist etkisiz hale getirildi. Şubat ve Ağustos ayları arasında 373 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ay içinde toplamda 500 terörist etkisiz hale getirildi. Bir yandan ülkeyi büyütecek bir yandan bu bölücü terör örgütüyle yılmadan mücadele edeceğiz.

Reform gerçekleştiriyoruz

Sadece 2012-2013 yılının açılışını yapmakla kalmıyor, çok büyük reformları gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde millet artık imam hatip okullarıyla kucaklaşıyor. Bu okullarla hasret bugün sona eriyor. Milletin bu okullarından ürkenler, öcü gibi görenler maalesef bu okulların kapılarına kilit vurmuşlardı. Orta sınıfı kapattılar, katsayı getirdiler. İmam hatiplerin önünü kesebilmek için tüm meslek okullarına, vebalı muamelesi yaptılar.

'Terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız?'

İmam hatipleri neden kapattınız? İmam hatip okullarından terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız? Anarşistler yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız? Bugün tekrar imam hatip okullarının milletimize hayırlı olmasını cenabı Allah’tan diliyorum. 4+4+4 demiyorum, artık 444 sistemi diyorum. Bugün de bu sistem start alıyor. Bu sistem yerine oturacak sorunsuz şekilde işleyecektir. Bu yıl eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Fiziki noktada da bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu ülkenin Abalıoğlu ailesi gibi hayırseverleri bu açığımızı da süratle devlet-millet el ele vermek suretiyle gidereceğiz ve 30 kişilik sınıflara da bir an önce kavuşacağız. Bitmedi, bakınız çok ilginç okula başlama yaşını 66 aya çektik. Bu yıl ilk kez yavrularımız okula başlıyorlar. Aslında çocuklarımız geçtiğimiz hafta okula başladılar. Bu haftadan itibaren de onlar için hazırladığımız özel müfredatla yeni sistemle eğitimlerini almaya başlayacaklar.

'CHP'nin rapor kampanyasının sonucu yüzde 4'

Bu yıl başlayan bir başka seçmeli dersler. Şurası çok önemli ana muhalefet partisi bir kampanya başlattı. Nedir bu kampanya, 66 ayla ilgili bir sıkıntı var. Gidip hastanelerden rapor alma kampanyası başlattılar. Bu raporla çocuklarımızı okula başlatmayacaklar. Yüzde 4. kampanyanızın neticesi bu kadar."