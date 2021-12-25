Erdoğan, Pitbull saldırısıyla ilgili konuştu: Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı Pitbull saldırısını hatırlatarak, "Beyaz Türkler sahip çıkın hayvanlarınıza. Bu yavrumuz şu anda emin ellerde" dedi.

Erdoğan, "Ben ekonomistim, benim işim bu. Bey Kemal bilmez. 40 yıllık siyasette bu türlerle uğraştık. Türkiye'nin gerçekleriyle, milletin menfaatiyle ilgisi bulunmayan spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşılaştık. Bunun bir saatte atıverdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben ekonomistim, benim işim bu"

"Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyordu. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki 84 milyondan her birinin hayatını olumsuz etkiliyordur. Bizim derdimiz kurun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var: "Dere yatağında akar

Ben ekonomistim, benim işim bu. Bey Kemal bilmez. 40 yıllık siyasette bu türlerle uğraştık. Türkiye'nin gerçekleriyle, milletin menfaatiyle ilgisi bulunmayan spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşılaştık. Bunun bir saatte atıverdik. Ben ekonomistim benim işim bu.

Ne sinsi hesaplar yapıldığını hep birlikte gördük mü? Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Biz bu süreç boyunca çalıştık. Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık."

"Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak bugün de açarız; yarın da açarız"