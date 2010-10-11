T24 - Başbakan Erdoğan, bedelli askerlik konusunda herhangi bir taahhüdü olmadığını söyledi. TSK’nın yaklaşımının önemli olduğunu belirten Erdoğan, “Pişmemiş aşa kimse su katmasın” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“(Terörle mücadele) Yurt içi ve yurtdışı etki alanlarını masaya yatırıyoruz. Dışarıdan teröre verilen desteğini minimize etmek için çalışmalarımız sürüyor. Şansölye Angela Merkel'le bu konuyu görüştüm. Ellerinden geleni yaptıklarını, yapacaklarını söylediler. Suriye daha önce kararlılığını ortaya koymuştu.

(HSYK’da istifa konusu) HSYK ilgili konu bizimle ilgili değil. Açıklanmamış bir şey üzerine konuşmam doğru değildir. Kimin nereye nasıl atandığıyla ilglili polemiğe girmeme gerek yok, muhatabımız değiller.

(Yasadışı dinleme) Yasalar neyi gerektiyorsa adım atacağız.

(Bedelli askerlik) Gazetenin attığı başlık yanlış. Benim böyle bir taahhüdü olmadı. Böyle bir şey söylemedim. Pişmemiş aşa kimse su katmasın. Ortada bir pişmiş aş varsa bunu beraber milletçe paylaşırız ama böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu değil. TSK’nın yaklaşımı bizim için önemli.

(Tek tip askerlik) Önümüzdeki hafta Genelkurmay birifing verecek. Adil olmayan bir çizgiyi hiçbir zaman düşünemeyiz.

(Hicabi Dursun’un yaşı) Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi’nin Sayıştay’dan gelen üyesi olmuştur."





