Erdoğan: Peres beni ağlattı

T24 - Emine Erdoğan, “One Minute” krizini, “İçtenlikle ‘Ya Rabbi, bu adamı sustur’ dedim. O anda Başbakan’ın sabrının tükendiğini, patladığını gördüm. Ben de ağlayarak kalktım” diyerek anlattı.



Emine Erdoğan, eşi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail lideri Şimon Peres arasında Davos’ta yaşanan tartışmayla ilgili olarak duygularını Filistinlilere anlattı. Filistin’in El Eyyam gazetesine göre Ankara’da Filistinli işkadınlarıyla görüştüğü sırada krize değinen Emine Erdoğan şunları söyledi:



“Kudüs ve Gazze’yi bir kez ziyaret ettim. Ancak, ziyaretim sırasında gördüklerim beni neredeyse deli ediyordu. Davos olayı önceden planlanmış bir olay değildir, aklımızdan bile geçmemiştir. O sırada Peres bir dizi yalan söyledi. Ben, ‘Allah’ım nasıl dünya karşısında durabiliyor ve yalan söyleyebiliyor’ diye düşündüm.



İçtenlikle, samimi kalbimle, ‘Ya Rabbi, bu adamı sustur’ dedim. O anda Başbakan’ın sabrının tükendiğini ve patladığını gördüm. Onun kalkmasından sonra ben de dayanamadım ve ağlayarak kalktım, kendimi kontrol edemiyordum, ağlıyordum. Başbakan’a ulaşmaya çalışırken, bana ne olduğunu soranlara cevap diye, ‘Peres yalan söylüyor’ dedim. Ondan sonra olaylar kendiliğinden gelişti. Helikoptere binmeden önce Peres’ten özür telefonu geldi.”



Bir liderin inandığı şeyin arkasında durması ve geri adım atmaması gerektiğini söyleyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Muhalefet bile bize, ‘Arapların, İslam ülkelerinin söylemediğini niye siz söylüyorsunuz. Niye, kendinizi tehlikeye atıyorsunuz?’ diyor. Ancak, durum böyle değil, mazlumların yanında durmazsak aynı durumla karşı karşıya kalacağız. Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz.”





‘One Minute’



Erdoğan 29 Ocak 2009’da Davos’taki Dünya ekonomik Forumu’nda Peres ile bir foruma katıldı. Erdoğan, Peres’i, Filistin’e orantısız güç kullanmakla eleştirdi. Peres de yüksek sesle kendi iddialarını anlattı. Moderatör bunun üzerine tekrar söz isteyen Erdoğan’a vaktin bittiğini söyleyince Erdoğan sinirlenerek, “Davos benim için bitmiştir, artık Davos’a gelmem” diyerek toplantıyı terk etti. Erdoğan’ın söz isterken ısrarla, “One minute” demesinin ardından olay “One Minute krizi” olarak tarihe geçti.





