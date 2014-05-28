Erdoğan: Pensilvanya benimle ilgili film hazırlıyormuş

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaatinin kendisi hakkında film hazırladığını öne sürdü. "Film için bana uygun bir artist henüz bulamamışlar. Çocuğuma benzer bir artist henüz bulamamışlar" diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçimine bu filmi yetiştirme hesabındalar" ifadesini kullandı.

Partisinin Ağrı mitinginde konuşan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Şimdi yeni bir bilgi aldım. Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ailemle ilgili. Bu film için bana uygun bir artist henüz bulamamışlar. Çocuğuma benzer bir artist henüz bulamamışlar. Halbuki Hollywood’a gitmelerine gerek yok. Kendi içlerinde bunu başaracak artistler var. Çıkarırlar. Fakat bu tuzakların hiçbiri tutmuyor, tutmayacak. Hesap şu, cumhurbaşkanı seçimine bu filmi yetiştireceklermiş. 17 Aralık dediler tutmadı, 25 Aralık dediler, 30 Mart dediler gene tutmadı. Şimdi de 10 Ağustos diyorlar. Allah’ın izniyle yine tutmayacak. Ben bunu biliyorum.