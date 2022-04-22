Erdoğan: Pençe -Kilit harekâtında 3 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bildiğiniz gibi bu süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak’taki harekât şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekât. Terör örgütü de şu anda son çırpınışları olarak, özellikle Kandil’den de gelen talimat da ‘yakın, yıkın’ gibi talimatları yerine getirme gayretleri içindeler. Öldürülenlerin sayısı 45'i buldu. 3 şehidimiz var." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bütün mağara ve inlere girmeye devam ediliyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar devam edecek.

Operasyonda komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler. İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bunların temizliği devam ediyor. Oralarda kayba girmeden en az kayıpla bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Komuta kademesi ve komandolarımız bu temizlik harekatını devam ettiriyorlar.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri

Sonuç olumlu ama istediğimiz gibi değil. Daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile bugün-yarın yeni görüşme planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz.