-ERDOĞAN PAZARTESİ HEYELAN BÖLGESİNDE RİZE (A.A) - 28.08.2010 - Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, heyelan sonrası mağdur durumda olan vatandaşlar için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirterek, Başbakan Erdoğan'ın Pazartesi günü heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacağını bildirdi. Hacımüftüoğlu, heyelanın ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarını incelemek için geldiği Gündoğdu beldesinde gazetecilere açıklama yaptı. Beldede sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları ile kayıp olan kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, ''Beldede 30'un üzerinde oturulamayacak durumda ev bulunmakta. Heyelandan olumsuz etkilenen araç sayısı ise henüz belirlenemedi'' dedi. Valilik olarak mağdur durumda olan vatandaşlar için her türlü imkanı seferber ettiklerini, öğretmenevi, otel ve diğer kurumlarda yer ayırdıklarını anlatan Hacımüftüoğlu, ''Ancak ailelere komşuları ve akrabaları sahip çıktı. Bizim de arzu ettiğimiz durum budur. Böylesi daha güzeldir. Çok güzel bir dayanışma örneği verilmekte'' diye konuştu. Heyelan sonrası Valiliğe 1.5 milyon lira gönderildiğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Pazartesi günü Rize'ye gelerek heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacağını bildirdi. Bir gazetecinin, çocuklarının kayıp olduğunu iddia ettiği Havva Kopuz'un durumuyla ilgili sorusuna ise Hacımüftüoğlu, ''Kayıp olduğuna dair çok kesin kanıtlar şu anda yok. Bunun için kesin kayıp statüsünde değerlendiremiyoruz. Ama haber alınamadığı doğrudur'' dedi. Vali Hacımüftüoğlu, cenaze törenlerine ilişkin olarak ise, ''Törenleri toplu yapmak istedik ama aileler cenaze törenini kendi memleketlerinde yapmak istedi. Biz de onların istediğini yapacağız. Büyük ihtimalle her aile kendi ilçesinde cenaze töreni düzenleyecek'' diye konuştu. -CENAZELER BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK- Heyelanda yaşamını yitiren 12 kişinin bugün toprağa verileceği bildirildi. Adıyamanlı olan Tahir Akat'ın cenazesi, memleketine gönderildi. Yaşamlarını yitiren Akif Kopuz, Akif Ahmet Kopuz, Muhammet Kopuz, Vildan Kopuz, Meliha Kopuz ve Hüsniye Kopuz'un cenazesi, Çayeli Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Sonay ile eşi Serdar Pehlivan'ın Güneysu ilçesinin Gürgenli köyünde, Osman Kutay ve Fazile Efil'in Gündoğdu beldesinde, Sevban Taşkıran'ın da Gündoğdu beldesine bağlı Veliköy'de toprağa verileceği öğrenildi.