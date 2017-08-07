Erdoğan: Partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerimize vefa borcumuz olduğuna inanıyorum

AKP, 14 Ağustos’ta gerçekleştirilecek partinin 16’ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerine hazırlanırken, 16 Nisan referandumunun ardından yeniden AKP Genel Başkanlığı’na gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AKP ile ilgili tartışmalarda sık sık gündeme gelen ‘partinin küskünleri’ konusuna göndermede bulunan Erdoğan, “Ben partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimizle şu andaki kadrolarımızın irtibatı devam etmelidir. Onlarla beraber yolculuğa devam etmeliyiz” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin gibi AKP’nin kırgınları olarak da nitelendirilen isimlerin parti içindeki konumları sık sık tartışma konusu olmuş, "Bu partiye sırtını dönen kimse iflah olmadı" gibi açıklamaların ardından Erdoğan'ın kimleri kastettiği konusu gündeme gelmişti.

14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü etkinliklerine parti teşkilatlarının yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, kurucular ve delegeler ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin gibi ‘yol arkadaşları’nın davet edileceği ifade edilmişti.

"Partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerimize vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum"

Memleketi Rize'de konuşan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Ben partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimizle şu andaki kadrolarımızın irtibatı devam etmelidir. Onlarla beraber yolculuğa devam etmeliyiz. Bu inceliği bir kenara koymayacağız. Bunun üzerinde hassas duracağız. Her bir arkadaşımdan kongre süreçlerindeki adımlarını bu gerçekler üzerinde atmasını bekliyorum.”