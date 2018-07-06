Erdoğan 'partili olmayacak' dedi; kabinede yer almayacak bakanlar: Garipsenecek bir durum yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Kabine partili olmayan bakanlardan oluşacak' açıklamasının ardından gözler mevcut kabineye döndü. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Daha objektif olacak yani işi bilen, liyakat sahibi bakanlar" yorumunu yaparken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Bunda garipsenecek bir durum yok" dedi.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından en çok merak edilen konu olan yeni kabine hakkında bazı ipuçları verdi. Erdoğan'ın bu sözleri söylediği AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konu hakkında "Daha objektif olacak yani işi bilen, liyakat sahibi bakanlar" ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de yeni kabineye ilişkin soruya, "Sürpriz değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni iyi anlamışsak, bunda garipsenecek bir durum yok. Dışarıdan atanabilir, partinin dışından atanabilir, illa partili olmasına gerek yok. Cumhurbaşkanlığımızın takdirinde ve birlikte çalışacağı, başarılı olacağı her Türk vatandaşıyla çalışabilir. Dolayısıyla gayet normal" karşılığını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise pazartesi günü yeni Bakanlar Kurulu üyelerinin belli olacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu üzerinde çalıştığını belirtti.

Kurtulmuş, yeni kabinenin hayırlı olması temennisinde bulundu.