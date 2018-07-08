Erdoğan, "Partili bakan olabilir" demişti; işte kulislerde konuşulan 3 isim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yeni kabinede "partili bakan olmayacağı" açıklamasınına ardından "Meclis'ten olabilir" sözleri kulisleri hareketlendirdi. Erdoğan’ın Meclis’ten bakan alsa bile bunun sayısının 2-3’ü geçmeyeceği değerlendiriliyor. Erdoğan’ın bu yönde bir karar vermesi durumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabineye alabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi aynen şöyle:

“Partili bakan olmayacak’ açıklamasıyla gruptaki bakan ve milletvekillerinin bakanlık hayallerini suya düşeren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün “Meclis’ten de olabilir” demesi AKP kulislerinde yoğun bir hareketliliğe neden oldu. Erdoğan’ın en fazla 2-3 ismi kabineye alabileceği belirtilirken, mevcut bakanlar arasında büyük bir heyecan yaşanıyor. TBMM Başkanlığı’na Binali Yıldırım aday oldu. Grup başkanvekilliklerinde sürpriz değişiklikler yapan Erdoğan, milletvekili seçilen danışmanı Özlem Zengin’i grup başkanvekilliğine getirdi. Zengin, Meclis’te ilk türbanlı grup başkanvekili oldu.

AKP’de Erdoğan’ın pazartesi günü yemin etmesiyle başlayacak yeni sistemin ilk seçimi yapıldı. Kapalı grup toplantısında, yeni grup başkanvekillikleri ile grup başkanı belirlendi. Geçen dönem grup başkanvekili olan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz dışında Mehmet Muş ve Bülent Turan yerlerini korudu. Cahit Özkan, Özlem Zengin ile Muhammet Akbaşoğlu da yeni grup başkanvekilleri oldu. Aynı zamanda MKYK üyesi olan Mehmet Muş ve Cahit Özkan ile gruptaki MKYK üyesi sayısı 2’ye çıktı. 25. dönemde milletvekilliği yapan Özlem Zengin, 26. dönemde aday gösterilmemiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapmıştı. Zengin, aynı zamanda grubun ilk türbanlı grup başkanvekili oldu. Erdoğan’ın, bir süredir türbanlı bir grup başkanvekili istediği belirtiliyordu. Merakla beklenen grup başkanlığına Naci Bostancı seçildi.

Yıldırım aday

TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adı geçen Başbakan Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkan adayı olması kararlaştırıldı. Yıldırım, dün adaylık dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP’nin sayısı bire düşen TBMM Başkan Vekilliği’ne ise Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un getirileceği belirtiliyor. AKP’nin içtüzük değişikliği sırasında TBMM Başkan Vekilliği sayısını artırabileceği ya da Meclis’te birinci olan partiye iki başkan vekilliği düşmesini sağlayacak düzenleme yapabileceği kaydediliyor. Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı adaylığı ile ilgili ilk yorumu ise “Vatana, millete hayırlı olsun”du.

Önceki gün “Bakanlar partili olmayacak” diyerek milletvekillerini kabineye almayacağı mesajı veren Erdoğan’ın dün “Meclis’ten de olabilir” demesi özellikle mevcut bakanları yeniden umutlandırdı. Erdoğan, kabineye ilişkin soruları üzerine “Sizin ters köşe olmanız için bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın” dedi. Bu açıklama sonrası AKP kulislerinde hareketlilik yaşanmasına karşın Erdoğan’ın Meclis’ten bakan alsa bile bunun sayısının 2-3’ü geçmeyeceği değerlendiriliyor. Erdoğan’ın bu yönde bir karar vermesi durumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabineye alabileceği konuşuluyor.

Bahçeli ile görüştü

Yıldırım, yerine grup başkanı seçilen Naci Bostancı’yı ziyaret ederek tebrik etti. Bostancı ile bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir araya geldi. Gazetecilerin “Planlı bir ziyaret miydi?” sorusu üzerine Yıldırım, “Hayatın normal akışına göre gelişen konular” demekle yetindi. Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.