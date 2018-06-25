Seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçları takip ettiği Huber Köşkü önüne akın etti.

Ellerinde parti bayraklarıyla sonuçları coşkuyla kutlayan AKP’liler vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından burada bulunan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamentoda AKP olarak istediğimiz orana ulaşamasak da, bunu ittifakla çözme yoluna gideceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." açıklamasında bulundu.