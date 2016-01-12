Erdoğan işareti verdi; devlet, Gülen cemaati okullarına el mi koyacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce kapatılması yönünde girişimlerde bulundukları Fethullah Gülen cemaatine bağlı yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk okullarına ilişkin olarak, "Bu okullar, kendi malları değildir. Bu ülkenin imkanlarıyla tesis edilmiştir bunlar. Dolayısıyla bu değerlerin yok edilmesi yerine asli sahibi olan ülkeye kazandırılması yönünde gayret sarf etmeliyiz" dedi. "Hükümetimizden ve MEB’den bu hususa önem ve öncelik vermesini özellikle istiyorum" diyen Erdoğan, "Paralel üzerine tüm gücümüzle gideceğiz, ortaya çıkmış olan potansiyelin heba olmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

17 Aralık sonrası "Hükümete devredelim" çıkışı

Gülen, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası gündeme gelen kapatma girişimleri sonrası “Eğer hükümet bu okulları millete daha faydalı hale getirecekse devir konusunda bana düşeni yaparım" mesajı göndermişti.

Gülen, 28 Şubat'ta Çevik Bir'e

"Devlet devralabilir" teklifi yapmıştı

28 Şubat döneminde de cemaate bağlı okulların kapatılması gündeme gelmiş, Fethullah Gülen, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Org. Çevik Bir’e bir mektup göndermişti. Gülen mektubunda, "Devletimiz, zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki, bu okullar zaten devletimizin olduğu için, böyle bir devirden söz etmek bile abestir" teklifinde bulunmuştu.

8. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

2016 yılının bu bakımdan verimli bir yıl olacağına inanıyorum. Arkadaşlar, ülke olarak önümüzde küresel düzeyde takip etmemiz ve sonuç almamız gerkeen çok öenmli meseleler var. Bölücü terör örgtünün uluslararası alanda artan faaliyetleri, paralel yapıyla mücadele, Ermeni iddiaları öne çıkmaktadır. Her geçen gün birbiriyle ilişkili, birbirini destekleyen unsulara dönüşüyor bunlar. Türkiye’nin teröre destek verdiği, basın özgrülüğünde sorun olduğu gibi iddialar aynı çevreler tarafından ortaya atılıyor. Paralel yapılanma ihanet çizgisine geldi. Dünyada ülkemiz aleyhinde çıkan haberlerin arkasında bu yapının olduğunu bilyiourz. Türkiye’nin paralel devlet ile yürüttüğü mücadeledeki kararımızı belirtiyorum.

Siz kıymetlilerin görev yaptığı ülkelerde bu yapının takip edildiğine, hızla ve eksiksiz görevlerin yerine getirildiğine inanıyorum. Bu çalışmalarınızda Cumhurbaşkanı olarak yanınızdayım. Tabii, paralel devlet yapılanmasıyla mücadele etmek kadar sebep olduğu tahribatı da tamir etmek önem arz etmektedir.

"Paralel yapının okulları milletin malıdır"

Bu okullar, kendi malları değildir. Bu ülkenin imkanlarıyla tesis edilmiştir bunlar. Dolayısıyla bu değerlerin yok edilmesi yerine asli sahibi olan ülkeye kazandırılması yönünde gayret sarf etmeliyiz.

Hükümetimizden ve MEB’den bu hususa önem ve öncelik vermesini özellikle istiyorum. Düzenlemelerin ardından büyükelçilerimizden de gayret ve destek ile süratla çözüm yoluna gireceğini ümit ediyorum. Ticari ilişkiler konsuunda da aynı hassasiyeti sürdürmeliyiz.

Bu ülkenin ve milletin heba edilecek tek bir kaynağı yoktur. Yapmamız gereken bu potansiyeli paralel devlet yapılanmasının tasallutundan kurtararak devletimize tekrar kazandırmaktır. Büyükelçilerimizin, ticari ilişkilerimiz konusunda da bu hassasiyetle yaklaşacaklarına inanıyoroum. Buradaki ayrım son derece net. Paralel üzerine tüm gücümüzle gideceğiz, ortaya çıkmış olan potansiyelin heba olmasına izin vermeyeceğiz Bu ikisini birlikte başaran büyükelçilerimiz en başarılıalrdır. Arkadaşlar, Türkiye'nin 13 yılda kat ettiği mesefeyi gören yaşayan kişiler sizlersiniz. Uluslararsaı düzeyde etkinliğimiz arttıkça.