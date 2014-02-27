Erdoğan: Paralel yapının derdi hep money money money

Başbakan Tayyip Erdoğan, isim vermeden Fethullah Gülen cemaatini eleştirerek, “Dershaneler meselesi çıktı biliyorsunuz. Göndermeyin bundan sonra oralara. Okullarımızda hafta sonlarında ders vereceğiz. Takviye derslerin parasını da biz ödeyeceğiz. Özel okullarda bile… Özel okula gidiyor para veriyor, bir de dershaneye gidiyor, yine para veriyor. Bu nasıl iştir. Hep money money money (para, para, para)” dedi. Erdoğan, konuşmasında çalışma ofisinden çıkan böcekle ilgili olarak da Gülen cemaatini işaret etti. Erdoğan, "Paralel yapının polisi benim korumam olmuş. Ne bileyim ben. Polis, devletin polisi. Benim odama böcek yerleştiriyor ve orada beni dinliyor" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Uşak’taki konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bugün Uşak’ta tarih bir gururu yaşıyoruz. Cumartesi günü Sivas ve Yozgat’tan yola çıktık. Pazar günü Afyonkarahisar ve Kütahya’ya gittik. Görülmemiş bir coşkuya tanıklık ettik. Bugün Burdur’da tarihi bir coşkuyla karşılaştık. Şimdi Uşak’ta AK Parti ile millet kucaklaşıyor. Rabbim kardeşliğimizi daim eğlesin.

30 Mart seçimleri ülkemizi, milletimiz, bölgemiz için hayırlara vesile olsun. 56 yıl önce 19 Eylül 1958 tarihinde merhum Menderes Uşak’a geldi ve şunları söyledi: Sizlere canım kurban daima hizmetinizdeyim. Merhum Menderes daima milletinin ülkesinin hizmetinde oldu. Merhum Menderes tam da Uşak’ta ifade ettiği gibi milletine hizmet yolunda hayatını kaybetti.

Merhum Menderes, milleti için ülkesi için çırpınırken tıpkı bugün olduğu gibi CHP yıkmanın bozmanın tahrip etmenin, ülkeyi gerile sürüklemenin mücadelesini veriyordu. Bugün hangi manşetler atılıyorsa o günde aynı manşetler atılıyordu.

Bugün hangi tahrikler yapılıyorsa o gün de aynısı yapılıyordu. O gün de sokaklar tahrik ediliyor, gençler sokağa itiliyordu. En önemlisi de merhum Menderes’e nasıl ağır iftiralar atıldıysa bugün de alnı iftiralar gündeme taşınıyor.

‘İhraç ettiğimiz isim beni yoğun bakımda ilan etti’

Bundan yaklaşık 3 yıl önce yeni Uşak’taydım. Sizin bu coşkunuz 30 Mart’ta ne olacağını gösteriyor. Ama bugün sosyal medyada daha önce partimizden ihraç ettiğimizim birisi ve bir medya grubu beni yoğun bakımda ilan etmişler. Demek ki görmek istedikleri yer orası. Bu can bu canda oldukça durmak yok yola devam.

‘Yüz kızarması edebin işaretidir’

Ne derlerse desinler ben burada, Uşak’taki konuşmamda CHP Genel Başkanı’na bazı sorular sordum. Bir tanesini özellikle sizlere hatırlatıyorum. Eline ÖSYM ile ilgili maili kimin sıkıştırdığını sordum, ona bu şakayı kimin yaptığını sordum. CHP Genel Başkanı o sahte mailin cevabını veremedi. Ne bizden ne gençlerden özür dilemedi. Bu işten dolayı yüzü kızarmadı. Çünkü yüz kızarması edebin işaretidir. Eline sonra bir de Kayseri ile ilgili sahte belge verdiler. Orada da çuvalladı. Kayseri Başkanım o Genel Müdür’den çok para kazandı. CHP Genel Başkanı başka bir skandalla bir montajla ortaya çıktı.

Bu kez eline o montajı kimin tutuşturduğunu çok iyi biliyoruz. Okyanus ötesinde CHP’nin hocalığını yapan bin zat var. Kardeşlerim şimdi okyanus ötesinden CHP Genel Başkanı’nın eline bu kez montaj verdi. CHP Genel Başkanı eline şeker tutuşturulmuş çocuk gibi dolaşıyor. Zannediyor ki ben Türk milletini kandıracağım.

Okyanus ötesinde takiye var, yalan var. Gazetelere dökülen o dinlemeleri duydunuz değil mi. Kendilerinden başka herkesi dinlemişler. Bunları inkar ediyorlar. Artık mızrak çuvala sığmıyor.

'Yetkim yok sen takip edeceksin'

Bakıyorsunuz CHP’nin başındaki zat ortada dolaşıyor. Kendisi aynı şekilde kasetle geldi. Eski Genel Başkan bana cevap veriyor. Bunu Başbakan’ın açıklaması lazım. Sosyal medyada düştün o kaseti yarım saatte biz kaldırdık. Öyle bir yetkim yok ki. Olay yargı meselesi. Onu senin takip etmen lazım. İnternet yasasının karşını kim dikildi. CHP, MHP BDP. Ondan sonra diyor ki biz dinleniyoruz. Ya bunları minimize etmek için bu adımları atalım istiyoruz.

Bu kasetlere bu montajlara Türkiye teslim olmaz. Paralel bir yapı emniyetteki yargı içindeki uzantılarıyla binlerce kişinin telefonları 3 yıldır dinliyor. Bakanlarımız var, milletvekilleri var, çalışma arkadaşlarım var, bürokratlar var. CHP,MHP, BDP var ama kendileri yok. Ne için. Şantaj ve kumpas. İstediği zaman isteğini kontrol altına alacak.

'Dertleri money money money'

Dershaneler meselesi çıktı biliyorsunuz. Göndermeyin bundan sonra oralar. Okullarımızda hafta sonlarında ders vereceğiz. Takviye derslerin parasını da biz ödeyeceğiz.

Özel okullarda bile… Özel okula gidiyor para veriyor bir de dershaneye gidiyor yine para veriyor. Bu nasıl iştir. Hep Money Money Money. (Para, para, para)

Artık bu oyunu bozmaya mecburuz. 30 Mart bu oyunu bozmanın tarihidir.

Bütün bu iftiralara rağmen montajlara rağmen kamuoyu araştırmalarını görünce çıldırıyorlar. Bu paralel yapının elemanları Başbakanınızı dinliyor. Paralel yapının polisi benim korumam olmuş. Ne bileyim ben. Polis, devletin polisi. Benim odama böcek yerleştiriyor ve orada beni dinliyor. Şimdi kaçak, kaçmış. Bir başkası aynı şekilde. Gazeteleri kaçmak yok Türkiye’de diyor.

Bunların gazetelerinde yalan bol. İşte Enerji Bakanım bu paralel yapı tarafından dinleniyor. Bakanım son derece önemli gizli görüşmeler yapıyor, bu paralel yapı bunları dinliyor dinlemekle kalmıyor dışarı servis ediyor. CHP de bunlarla iş birliği yapıyor. Milliyetçi olduğunu iddia eden MHP bu kirli senaryoya destek veriyor. Bu benim şahsımı yapılmış bir saldırı değildir. Doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti’ne bağımsızlığımıza yapılmış bir saldırıdır. Büyüyen ekonomiden rahatsızlar. Bu Gezicileri, paralel yapıyı rahatsız ediyor. Bunlar yakıyor yıkıyor biz işe yapıyoruz, inşa ediyoruz.

Hızlı tren müjdesi

Biz bu gündeme teslim olmayacağız, bu saldırılara boğun eğmeyeceğiz.

Uşak bize Selçuklu’nun Germiyanoğluları’nın, Osmanlı’nın yadigarıdır. İstiklal Savaşımızın başarısının ardında Uşak rahat bir nefes aldı.

İşte müjdeye geldim şimdi. İzmir yüksek hızlı tren projesiyle Afyonu’u, İzmir’e Ankara’ya kısa sürede ulaşabilir hale getiriyoruz. Proje tamamlandığında şuanda 5 saat olan yol 2 saat 20 dakika olacak. Buna ilave olarak mevut Manisa-Uşak- Afyon demiryolunu yenilemeye başladık.