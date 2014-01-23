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Erdoğan: Paralel yapıdan Avrupa Birliği de rahatsız oldu

Erdoğan: Paralel yapı, telefon dinlemesi, alan dinlemesi yapıyor, görüntü alıyor, evlere böcek koyuyor

23 Ocak 2014 08:43

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'deki paralel yapıdan Avrupa Birliği de rahatsız oldu" açıklaması yaptı. Erdoğan, AB yetkililerine yaptıkları görüşmelerde paralel yapıyı somut örneklerle anlattıklarını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki paralel yapının herkesi şantajla tehdit ettiğini belirten Erdoğan, "Benim genel başkan yardımcıma yaptılar. Telefon dinlemesi, alan dinlemesi yapıyorlar, görüntü alıyorlar, evlere böcek koyuyorlar" diye konuştu.

Gazetecilerin, "Hala yapıyorlar mı?" sorusuna ise Başbakan Erdoğan,"Tabii, niye hoplamaya başladılar?" şeklinde cevap verdi.

Mahkemeden toplu kararlarlar alınarak savcı emirleriyle operasyon yapıldığını belirten Başbakan Erdoğan, "En son TIR konusunda kimin eli kimin cebinde ortaya yeni yeni çıkıyor. Savcı polise yaptıramayınca askeri adli kolluk olarak kullanıyor. Jandarmadaki uygun adamı buluyor ve yaptırıyor."dedi.

Gazetecilerin, "Fetullah Gülen'den yeni bir mektup var mı?" sorusuna ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bana gelen herhangi bir mektup yok. Sadece yazılı ve görsel medyada takınılan tavırları takip ediyoruz. Tam aksine şantaj politikaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

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