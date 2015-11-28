Erdoğan: Paralel yapı, MİT'in yaptıklarını casusluk marifetiyle dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana'da durdurulan MİT TIR'ları ile ilgili olarak "Paralel yapı, TIR’lar durdurmak ve içinde ne var bakmak suretiyle, bir ajan marifetiyle dünyaya duyurdu" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Benim çok önemli bir hedefimdi. Büyükşehirlerde şehir hastaneleri kuralım ve başladık. Şu anda 18 büyükşehirimizde şehir hastanelerimizin inşaatları sürüyor. Burası da inşallah mayıs ayında bitiyor. Benim vatandaşım sedyeler üzerinde dolaşmayacak.

Benim kardeşlerim hastanelerde ilacı bulamadığımız günleri iyi bilir, doktor ilaç yazar bir kısmı yok, bunları iyi bilir. Şimdi siyasette olanlar o zamanlar yetkili makamlardaydı. Şu anda istediğin eczaneden ilacını alıyor musun?

4+4+4 en ideal yaklaşımdır. Çocuklarımızı en güzel, vasıflı şekilde yetişmesi büyük önem arz ediyor. Şunu bilmenizi istiyorum, bakın sadece eğitim-sağlık değil, adalet. Adeta kümes gibi yerlerde mahkemeler vardı, şimdi her tarafta sarayları kurduk.

En önemli sıkıntıyı yargıda paralel yapıyla yaşadık. Bu ülkede paralel devlet yapılanmasını kurmak suretiyle milletin MİT’ini kontrol altına almak suretiyle yaptıklarını dünyaya bir ajan marifetiyle sinyallediler. Dünyanın her yerinde istihbarat teşkilatlarının çalışması bellidir. Bunlar TIR’lar durdurmak ve içinde ne var bakmak suretiyle, bir ajan marifetiyle dünyaya duyurdular. Bayırbucak Türkmenlerine giden insani yardımları bu şekilde deşifre ettiler, ÖSO’ya gidenleri de öyle. Tuttu mu? Çekirge üç sıçradı bitti. Mücadele devam edecek. Hak, hakim olacak.

Bunlar mazlumlarla mağdurlarla uğraştılar. Neler yaptılar neler? Bitti mi, bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama imamlar kaçıyor imamlar. İmam kaçar mı yav. Bunlar mihrapta imamlık yapmadılar, başka yerde yaptılar işleri.

"Belediyenin aletleriyle kanalları açanlar bedelini ödeyecekler"

Bunların ortaklaşa hareket ettiği tipler bunları yine güvence altına aldı. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine gireceğiz demiştim, girdik. Şu anda, devletimiz gereği neyse hukuk içerisinde bunu yerine getirmektedir. Bir taraftan barış, demokrasi, özgürlük diyorsun, diğer yandan belediyenin araçlarıyla sokaklara kanal açıyorsun. Girişimcilerin yatırımlarındaki makinaları, belediyelerin otobüslerini yakıyorsunuz. İş adamlarını tehdit ediyorsunuz, bu iş adamları da terk ediyor. Ondan sonra Güneydoğu’da işsizlik var diyorsun. Yattırım olmazsa ne olacak, işsizlik. Belediyenin aletleriyle bu kanalları açanlar bedellerini ödeyecekler, bunu söylüyorum.

Bunlar pislikleri temizlemek için var, kalkıp da kanal aç, içine bomba yerleştir diye yok. İşte gördünüz, siz mi böyle yapıyorsunuz, artık bıçak buraya dayandı, artık gereği yapılıyor ve yapılacak. Asla tereddütümüz yok, şehitlerimiz geliyor, cennetiyle teamül onları müşerref kılsın. Peygamberden sonra en yüksek makamda onlar. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdürüceğiz.

1 Kasım’da yeni hükümeti kurdunuz. İstikrara, güvene oy verdiniz. Bugün parlamentoda müzakereler vardı. YArın güven oylaması yapılacak ve böylece süratle pazartesiden itibaren elleri kolları sıvayarak yasama ve yürütme bu görevi beraber yürütecekler. 2019’a kadar hizmet süreci var ama bizim hedefimiz neydi, 2023.