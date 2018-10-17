Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lülere karşı açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü gençlere yönelik davayı geri çekti.

Öğrencilerden birinin annesinin Erdoğan'a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başlamış, dün (16 Ekim 2018) de Erdoğan öğrencileri Beştepe'de kabul ederek bir süre görüşmüştü. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, öğrencilerin görüşmede "amaçlamadıkları bir durum oluştuğunu'' söylediklerini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açtığı davanın geri çekilmesi talimatı da vermişti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde 2006 yılında 'Tayyipler Alemi' karikatürünü taşıyan 4 öğrenci ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla bir süre tutuklu kalmıştı.