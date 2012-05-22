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Erdoğan Pakistan'dan BDP'ye seslendi: Aramızdaki bağ kopmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde, PKK ile mücadeleyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

22 Mayıs 2012 19:02

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Aramızda bağ kopmadı" diyerek  BDP'ye diyalog çağrısı yaptı, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise "Kapımız açık" dedi.

PKK silah bırakmadıkça terörle mücadelenin durmasının mümkün olmadığını tekrarlayan Başbakan Erdoğan, BDP ile müzakere edilebileceğini, müzakerelerin kestirilip atılmaması gerektiğini söyledi.
 
BDP ile aralarındaki diyaloğu "Bir iplikle bile olsa, bağ devam ediyor" sözleriyle anlatan Erdoğan, "Şartlar ne getirir ne götürür bilemem ama samimiyseler oturur konuşuruz" çağrısında bulundu.
 
Başbakan'ın bu çağrısına ise cevap gecikmedi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Başbakan'a "Kapımız açık" mesajını gönderdi.
 
Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Biz samimiyet sorunu görüyoruz. Bu kadar tutuklama ve gözaltıların olduğu bir ortamda yargının bize karşı kullanıldığı bir ortamda samimiyet sorununu görüyoruz. Kapımız başbakana kapalı değil. kapımız sonuna kadar açık" diye konuştu.

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