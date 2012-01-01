Erdoğan, Özel'le Uludere'yi görüşecek

T24

Irak sınırında 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gelişmeler devam ediyor.Başbakan Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak bugün saat 13.00'te Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le görüşme yapacak.Erdoğan, olayla ilgili ellerinde 4 saatlik görüntü olduğunu belirterek, incelemenin sürdüğünü söylemişti. Genelkurmay da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.