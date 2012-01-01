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Erdoğan, Özel'le Uludere'yi görüşecek

Başbakan Erdoğan, Irak sınırında 35 vatandaşın hayatına mal olan bombalama olayıyla ilgili olarak

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Irak sınırında 35 vatandaşın hayatına mal olan bombalama olayıyla ilgili olarak bugün Genelkurmay Başkanı Özel'le görüşme yapacak. 



Irak sınırında 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gelişmeler devam ediyor. 

Başbakan Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak bugün saat 13.00'te Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le görüşme yapacak. 

Erdoğan, olayla ilgili ellerinde 4 saatlik görüntü olduğunu belirterek, incelemenin sürdüğünü söylemişti. Genelkurmay da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.


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