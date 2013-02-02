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Dolmabahçe'de 'özel güvenlik toplantısı' yapıldı

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin gündemini "özel güvenlik toplantısı" oluşturuldu

02 Şubat 2013 16:28

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde yapılan toplantı sona erdi.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin gündemini "özel güvenlik toplantısı" oluşturuldu.

Dolmabahçe'deki çalışma ofisine ilk gelen Org. Necdet Özel oldu. Özel'den bir süre sonra Başbakan Erdoğan da çalışma ofisine geldi.

Başbakan Erdoğan'ın, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı özel güvenlik toplantısı bitti.

Basına kapalı gerçekleşen ve daha önceden planlanmış rutin bir güvenlik toplantısı olduğu öğrenilen toplantı, 2,5 saat sürdü.

Toplantının, daha önceden planlanmış rutin bir güvenlik toplantısı olduğu öğrenildi.

 

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