Erdoğan: 'Oyunuzu cumhurbaşkanına verin aşağıda kime oy verirseniz verin' diye bir mantık olamaz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde "Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin' yaklaşımını işlemeye çalışanlar başarılı olamayacak" dedi. MHP ve AKP'nin kadrosundan girecek BBP ile yaptıkları Cumhur ittifakının bozulmasına fırsat vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Biz dersimize çalışıyoruz. Seçim beyannamemiz açıklandığında bunu net göreceksiniz. 24 Haziran sonrası sistem tüm kurumlarıyla daha sağlıklı ve hızlı işleyecek" diye konuştu.

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhur ittifakına nifak sokamazlar" başlığıyla (17 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce konuşan Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Türkiye’nin Gazze’de son yaşananlara karşı attığı adımları özetleyen Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

24 Haziran seçimleri ve Cumhur ittifakı

Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, 'Tabanda partinize sahip çıkacaksınız' diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli'ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. 'Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım' diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP'yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek.

Bürokratik oligarşi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ekonomide de işlerin daha sağlıklı yürümesini sağlayacak. Halihazırdaki sistemde, bürokratik oligarşinin tümüyle yenildiğini söyleyemeyiz. Bürokratik oligarşi egemenliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli getirilerinden birisi, bürokratik oligarşinin egemenliğinin son bulması olacak. 24 Haziran'dan sonraki süreçte, sistem tüm kurumlarıyla daha sağlıklı, hızlı işleyecek. Siyasi iktidar, başarısızlık halinde bedel ödeyeceğinin bilinciyle, daha sorumlu davranmak durumunda olacak.

Kur baskısına alternatif çözüm

Rusya, İran, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal para üzerinden alışveriş yapma hususundaki çabalar, altınla borçlanma gibi alternatifler kur baskısından kurtulmak açısından önemli.

Kudüs kırmızı çizgi

ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket. Filistinlilerin topraklarından sürülmesi) 70. yılında yaşanan hadiseler bir utanç tablosu. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermeyiz. Filistin yalnız değildir. Diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. BM Genel Kurulu'na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var.

Dev dayanışma mitingi

Cuma (Yarın) Yenikapı'da dev bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da da partimiz pazar günü bir miting yapacak. Diyarbakır mitinginin benzerlerini, ramazan boyunca Türkiye genelinde sürdürebiliriz. Bunları Cumhur İttifakı olarak yapmamız da gündeme gelebilir.

Netanyahu'ya anladığı dilden cevap

Netanyahu'nun attığı tweetle verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben, Hamas'ı terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalcidir.

Anti siyonist hahamlar

Anti siyonist hahamlarla görüştüm. İsrail'isiyonist olduğunu söylüyorlar. Bunu biz söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Hahamlar bize, 'Siz, Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine, haksızlığa karşı çıkmalarını, seslerini yükseltmelerini söyledim.