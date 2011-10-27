Erdoğan: Oy kaybına bakmadan tüm kaçak yapıları yıkarız



T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, kaçak yapı ve gecekondunun olduğu bölgelerde, bedeli ne olursa olsun adım atacaklarını belirterek, “Hem şehirlerimizi güzelleştireceğiz, hem de sağlam konutlarla donata-cağız” dedi.















Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van depreminde yaşanan enkaz görüntülerinin bir daha yaşanmaması için kaçak yapılaşma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışma içine gireceklerini, yasal düzenlemeleri hızla başlatacaklarını açıkladı. Kaçak yapılaşma ve gecekondunun olduğu bölgelerde, gerekirse mülk sahibine bile sormadan kamulaştırma yapacaklarını söyleyen Başbakan Erdoğan “Bedeli ne olursa olsun, oy verirmiş vermezmiş biz bunları dinlemeyeceğiz artık. Çünkü bu tabloları defaatle yaşamaktansa iktidarı kaybetmek çok daha hayırlıdır. Onun için biz bu adımı atmak zorundayız” dedi.







Sormadan kamulaştırırız





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Van depremiyle ilgili son durumu ve şehirleşme açısından yapılacak çalışmaları açıklayan Başbakan Erdoğan, sıkıntıların fazla zaman almadan giderileceğini, ardından da kalıcı konutlarla Van’da bir düzenlemeyi süratle gerçekleştireceklerini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile bir çalışma içine gireceğiz. Kaçak yapı, gecekondu, bunlara yönelik gerekirse yetkiyi tamamen Bakanlığımıza alacağız ve bu binaları, yıkmayanlara sormadan kamulaştırma yapıp yıkacağız.”





Oturacağın yer burası





“Bedeli ne olursa olsun, oy verirmiş vermezmiş biz bunları dinlemeyeceğiz” diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Çünkü bu tabloları defaatle yaşamaktansa iktidarı kaybetmek daha hayırlı. Bu adımı atmak zorundayız ve depreme dayanıklılık noktasında hesaplarımızı çok daha yapıp şehirleşme adımlarını atacağız ve vatandaşlarımıza ‘gel kardeşim, senin binanın enkaz bedeli budur ve gel buraya gir, 20 yıl vadeyle de gel burada otur. Ne istiyorsun, iki daire mi, al sana iki daire ama oturacağın yer artık burası. Senin oturduğun yerde biz yarın bir musibetle karşı karşıya kalamayız’ diyeceğiz. Yok şöyleydi, yok böyleydi, kusura bakma. Bunlara artık ‘evet’ diyemeyiz. Çünkü artık bir değil, iki değil, üç değil, bıktık.”





Müteahhit beklemeyiz





Başta büyük şehirler olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir’deki, bütün gecekondular, kaçak binalara şimdiden haberini verdiklerini ifade eden Erdoğan, “Lütfen bu çağrılarımıza kulak versinler. Efendim işte ‘müteahhitlerle anlaşacağız, bilmem ne falan’ yok. Ramazanda Ankara’da bazı gecekondu bölgelerini dolaştım. ‘Efendim TOKİ’ye veremeyiz, müteahhit arıyoruz’ şimdi müteahhit şu bu bekleyemeyiz. Hemen müdahale edeceğiz. Süratle yasal düzenleme yapacağız.”





Van’da yeni bir şehir, yeni ilçe inşa edilecek





Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının seferber olduğunu vurgulayan Başbakan Tayyip Erdoğan, “Neler yapılıyor, neleri yapacağız, bunlar orada planlanıyor. Birkaç gün içerisinde hamd olsun durum kontrol altına alınmış vaziyette ve çok kısa bir zaman içerisinde de inşallah bütün bu enkazlar kalkacağı gibi, yeniden Van merkez planlaması ve Erciş’te de kentsel dönüşüm ile yeni bir şehir, yeni bir ilçe inşa edilmiş olacak” dedi.





Ödenek 10 milyon liraya çıktı





Bölgeye ilk etapta 3 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, “Bugün bu rakam 10 milyon TL’ye çıkarıldı” dedi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Van Depremi İnsani Yardım Kampanyası’nda dün saat 16.00 itibariyle 5 milyon lira yardım toplandığını açıkladı.





1250 konutla ilk yerleşim





Başbakan Tayyip Erdoğan, Van’da bir sendikanın bitmek üzere olan 1250 adet konutunun bulunduğunu belirterek, eğer anlaşılırsa 1250 konutla ilk etapta oraya yerleşim sağlamak istediklerini söyledi ve TOKİ’nin yaptığı 50 adet bitmiş konutu acil ihtiyacı olan depremzedelere vermek istediklerini belirtti.









