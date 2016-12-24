Erdoğan: ÖSO terör örgütü değildir, tam bir direniş hareketidir; sırada Rakka var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünce sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu'na ilişkin de "ÖSO terör örgütü değildir, tam bir direniş hareketidir" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, devam eden ve son olarak 16 askerin şehit olduğu IŞİD'in elinde bulunan El Bab operasyonu hakkında "İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var" dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündeme gelen 'idam' tartışmalarına ilişkin olarak "Benim bu konudaki görüşüm belli. Parlamento idamı gündemine almalı" dedi.

SGK Şehit Erol Olçok Kampüsü açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Millet talep etti. Ne diyor bu konuyla ilgili... İdam. Parlamento bunu gündemine almalıdır. Gündemine alır ve parlamentodan bu karar çıkarsa bana geldiği zaman da ben bunu onaylarım. Çünkü bu konu devletin inisiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimin af yetkisi, onun varislerinindir.

"Evlatlarının, eşinindir. Başka kimsede böyle bir hak yok. George'un böyle bir hakkı yok, Hans'ın yok. Bazıları diyor ki, orada öyle oluyor, şurada şöyle oluyor. Kendi işlerine baksınlar. Dünyanın üçte ikisinde idam var. Neymiş AB'de idam yok. Olmayabilir. AB'de her olan veya bizde olmayıp da onlarda olmaan, bunların hepsini eşitlemek diye bir anlayış olabilir mi? Nitekim de olmuyor."