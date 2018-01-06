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Erdoğan, Osmanlı hanedanı üyeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul etti

06 Ocak 2018 03:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği, Fransa’nın başkenti Paris’te Osmanlı hanedanının Fransa'da yaşayan üyeleri ile bir araya geldi.

Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. 

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