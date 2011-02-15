-ERDOĞAN, OSMAN BAYDEMİR'DEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir aleyhinde, BDP Diyarbakır İl Binası önündeki basın açıklamasında, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla açtığı davada, 30 bin TL manevi tazminat kazandı. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu katıldı. Avukat Cemaloğlu, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Yargıç Selahattin Şimşek, davayı kısmen kabul ederek, Baydemir'in Başbakan Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Baydemir'in 24 Aralık 2009 tarihinde, BDP Diyarbakır İl Binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde; şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayrıkabil hakaretlere ve küfürlere yer verdiği'' öne sürülmüştü. ''Baydemir'in Başbakan Erdoğan'a, Hükümetin manevi şahsiyetine ve bakanlarına yönelik hakaret, tehdit ve küfürlerinin, hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırı olduğu'' ifade edilen dilekçede, ''Davalı, ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını kesinlikle aşmıştır'' denilmişti. Dilekçede, Baydemir'den yasal faiziyle birlikte 50 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.