"Erdoğan, ortaokul ve liselerin birleştirilmesini istedi" iddiası

‘TEOG kaldırılsın’ sözünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na liselere geçiş sınavını değiştirten AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, proje okullarında ortaokul ve lisenin birleştirilmesini önerdi.

Emine Kaplan'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde yapacağı toplantıların ilkini dün gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat 35 dakika süren toplantıya Ankara, Aksaray, Batman Bilecik, Burdur, Edirne, Erzurum, Karabük, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tokat ve Kilis milletvekilleri katıldı.

Bazı vekillerin, TEOG’un kaldırılarak liseye geçiş sınavında değişiklik yapılmadığını anımsatarak, “Kalıcı bir sistem oluşturamadık” demeleri üzerine Erdoğan, “Dershanelerde başımıza neler geldiğini biliyoruz. TEOG’da da benzer bir süreç bizi bekliyordu. Onun için TEOG’u kaldırdık. Eskiden ilkokuldan sonra çocuk bir okula gittiğinde oradan mezun olurdu. Bu sayede öğretmenler öğrenciyi, öğrenciler birbirini tanırdı. Bu sistemin hiç olmazsa proje okullarda devam etmesinden yanayım. Mesela 4+4+4 sisteminin ortaokul ve liseyi kapsayan ikinci ve üçüncü 4’ler birleştirilerek, çocuklar aynı okulda devam edebilir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bunun üzerinde çalışabileceğini kaydeden Erdoğan, isteyen öğrencilerin bu okulların sınavına girebileceğini, istemeyenlerin de adrese göre diğer okullara yerleştirilebileceğini söyledi. Bu sistem, 1997 yılı öncesinde uygulanıyordu.