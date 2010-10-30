Erdoğan: Ortam güzel, TSK gelmeliydi

T24

Komutanlar gitmedi





Kılıçdaroğlu katılmadı

Gül: Bütün gerçek burada



Hayrunisa: Herkes burada...



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verdi. Milliyet gazetesinde ve Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyona eşi Emine Erdoğan olmadan katıldı. Başbakan Erdoğan, daha önce "Resepsiyona eşinizle mi gideceksiniz? sorusuna, "Ben şu anda düşünmüyorum ama gerekirse eşimle de giderim, gitmeme mani bir hal yok. Belki kızımla giderim belli olmaz" yanıtı vermişti.Erdoğan gazetecilerin resepsiyonla ilgili soruları üzerine, ''Bu gecenin resepsiyonu burasıdır. Bunun dışında resepsiyonu doğru bulmuyorum. Cumhurun başının daveti burada, cumhur da burada'' dedi.Erdoğan, ''Askerlerin ayrı bir resepsiyon düzenlemesini nasıl buluyorsunuz?'' şeklindeki soruyu cevaplarken de, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar hep buradaydı. Gelmeliydiler. Çok güzel bir ortam var. Hep bunu özledik. Kimse rahatsız olmamalı'' şeklinde konuştu.Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılmadığının hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun yeni genel başkan olduğunu ifade ederek, ''Siyasete alışacak'' dedi.Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı'nın salona girişinde ayağa kalkarken, eski Genel Başkan'ın oturduğunu belirterek, ''İlkeniz olacak. İlkeniz olmazsa rüzgar önünde yaprak gibi eğilirsiniz'' şeklinde konuştu.Askerlerin resepsiyona katılıp katılmama konusu, dün akşam resepsiyonun başlamasıyla belli oldu. Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile kuvvet komutanları, jandarma genel komutanı ve Ankara’da görevli orgeneraller, dün akşam verilen resepsiyona katılmadı. Komutanlar, Köşk’teki resepsiyon yerine Koşaner’in Merkez Orduevi’nde verdiği resepsiyona katılmayı tercih etti. Komutanların bu tavrı, anayasaya göre “Başkomutan” sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanı Gül’ün davetine, “türban hassasiyeti çerçevesinde gösterilen bir tepki” olarak yorumlandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve üst yöneticilerin gelmediği resepsiyona, CHP’den sadece DSP kökenli milletvekilleri Ahmet Tan ile Harun Öztürk katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DSP Genel Başkanı Masum Türker ise resepsiyona, kurmaylarıyla birlikte geldi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri Sırrı Sakık, Ufuk Uras ve Hasip Kaplan resepsiyonda partilerini temsil etti.Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın eşsiz katıldığı resepsiyona Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile Danıştay Başkanı Mustafa Birden de gelmedi. Resepsiyonun başlamasıyla salona ilk giren TBMM Başkanı Şahin ile Erdoğan oldu.Cumhurbaşkanı Gül, sohbet ettiği gazetecilerin, “İki resepsiyon var. Askerler başka resepsiyon verdiler ve gelmediler” sözlerine, “Türkiye’nin bütün gerçeği burada. Bütün farklılıkları, renkleri, realitesi burada. Türkiye burada. Burası devletin yüzü” yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı’nın eşi Hayrünnisa Gül ise, “Zor ve stresli bir süreçten sonra bu resepsiyona gelindi. Ne diyorsunuz?” sorusuna, “Doğru söylüyorsunuz ama biz olgunuz, sabırlıyız ve herşeye de alışkınız” yanıtını verdi.Cumhurbaşkanının düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu'nda ilk kez devlet erkanına evsahipliği yapan Hayrünnisa Gül ise, gazetecilerin sorularına kısa ve tek bir açıklamayla cevap verdi: 'Herkes burada görüyorsunuz. Biraradayız Türkiye'nin yüzü burada. Çok mutluyuz.'

Çankaya Köşkü'nde 19.30'da başlayan resepsiyon bir buçuk saat sürdü.

Resepsiyonda karides, köfte gibi aperatif yiyeceklerin yanında şarap, viski, cin tonik gibi alkollü içecekler de ikram edildi.

Davete yaklaşık 1000 kişi katıldı.





