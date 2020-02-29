Erdoğan, Orban'a 'tutamıyoruz' dedi, Macaristan sınırları güçlendirme kararı aldı

T24 Dış haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la yaptığı görüşmede "Türkiye'nin sığınmacıları daha fazla tutamayacağını" belirtmesinden sonra Budapeşte, güney sınırındaki güvenliği arttırma kararı aldı.

Macaristan hükûmetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Suriye'deki savaş ve sığınmacılar gündemli telefon konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'a Türkiye'nin üzerinde inanılmaz derecede baskı olduğunu ve sığınmacı akışınını daha fazla tutumayacaklarını belirtti" ifadeleri yer aldı.

Bu konuşmanın ardından güvenlik yetkilileriyle beraber bir toplantı düzenleyen Orban, Macaristan'ın sınırlarındaki güvenlik önlemlerini arttırma ve sığınmacıların Balkan rotasını yakından takip etme kararı aldı.

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişleri durdurmayacağı ile ilgili haberlerin ardından birçok sığınmacı sınır kapılarına yöneldi.