Erdoğan: Oranın açılışını yapmakla yanlış yaptım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de başkan adaylarından Donald Trump'ın Müslümanlar aleyhine yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Mecidiyeköy'deki "Trump Towers" binalarının açılışına bizzat katıldığını belirten Erdoğan "Ben de bir yanlış yaptım, oranın açılışını yaptım" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Trump Towers binasının isminin süratle kaldırılması gerektiğini söyledi. 2012 yılında açılışını yaptığı, Aydın Doğan’a ait bina hakkında Erdoğan şunları söyledi:

“İşte Amerika. Aynı şey orada. Şu anda adaylardan bir tanesi Müslümanlara vuruyor, vuruşturuyor. Sayın Obama burada Müslümanlardan yana tavır koyuyor, ‘Böyle bir ayırım yapamazsınız’ diyor ama diğer aday, Müslümanların Amerika’da olmasına adamın tahammülü yok. Bir de gelmiş burada bir yerde bir marka koymuşlar onun adına. O markayı aslında binasına koyanlar onu süratle kaldırması lazım. Ben de bir yanlış yaptım oranın açılışını yaptım.”