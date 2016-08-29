Erdoğan: Operasyonlar DAİŞ, PKK, YPG tehdit olmaktan çıkana dek sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerablus harekâtıyla ilgili olarak "operasyonların, DAİŞ, PKK ve YPG'nin tehdit olmaktan çıkana dek süreceğini" söyledi.

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Cerablus harekâtıyla ilgili şunları belirtti:

"Türkiye, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacak adımları hem ülke toprakları içinde, hem de terör örgütlerinin yuvalandığı komşu ülkelerde atmaya kararlıdır.

"Uluslararası Koalisyon ile işbirliği içinde 24 Ağustos'ta başlatılan Cerablus harekâtı, bu kararlığımızın ve irademizin bir yansımasıdır. Operasyonlarımız, DAİŞ, PKK ve onun Suriye kolu YPG gibi terör örgütleri vatandaşlarımız için bir tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edecektir.

"Bu mücadelede en büyük güven kaynağımız, dostlarımızın desteği yanında, milletimizin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında ortaya koyduğu dayanışma tablosudur."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, Türkiye'nin Suriye'de bir savaşta olmadığını söyledi ve TSK'nın ülkenin kuzeyindeki harekâtının amacının "bölgeyi IŞİD'den temizlemek ve PYD/YPG'nin koridoru tamamlanmasına engel olmak" olduğunu belirtti.

İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Kurtulmuş harekattan tüm tarafların haberdar olduğunu söyledi.

NTV'nin haberine göre Kurtulmuş, "Buna Şam yönetimi de dahil. Rusya aracılığıyla haberdar oldular. Bundan eminiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı, harekatın iki amacının olduğunu belirtti:

"Suriye'de kalıcı güç olma amacında değiliz. Türkiye işgalci değildir. Türkiye bir savaşa girmiyor. TSK bölgede kendisine yönelik tehdit olursa buna seyirci kalmaz. Herkes atacağı adıma dikkat etsin.

"Harekâtın amacı bölgeyi IŞİD'den temizlemek ve PYD/YPG'nin boydan boya koridoru tamamlanmasına engel olmak. Bu olursa Suriye bölündü demektir."

Hürriyet'in haberine göre ise Kurtulmuş, ABD'nin yaptığı "Cerablus'ta IŞİD'in olmadığı alanlarda çatışma kabul edilemez" açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, 'Suriye'de Cerablus'un doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki olan bazı muhalif gruplarla ile Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalardan kaygı duyduklarını' belirtmişti.

Pentagon sözcüsü, 'IŞİD'in olmadığı alanlarda çatışmanın kabul edilemeyeceğini' söylemişti.

Kurtulmuş bu açıklamayla ilgili bir soru üzerine şunları belirtti:

"Bu hassasiyetimizi biliyorlar. Ortada verilmiş bir söz var. PYD Fırat'ın batısında olmayacak. Burada bir çatışma yaşanmaması için, önce bu meselenin hallini isteriz. ABD'den PYD üzerindeki etkisini kullanmasını bekliyoruz.

"Türkiye oradan (Suriye) gelecek bir saldırıya seyirci kalamaz. Bütün bölge tek bir örgütün, PYD'nin eline geçerse Suriye bölünür. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız."

TSK'ya ait savaş uçakları hafta sonu Cerablus ve Menbic arasında YPG mevzilerini vurmuştu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin desteklediği ÖSO'nun Cerablus'un güneyindeki YPG'nin kontrolündeki Cubel Kusa ve el Amerne köylerini aldığını duyurmuştu.

Kurtulmuş Menbic'teki gelişmelerle ilgili sorulan soru üzerine ise "Türkiye'ye verilen sözlerden birisi de, PYD'nin Münbiç'i boşaltmasıdır" dedi.