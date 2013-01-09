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Erdoğan: Operasyon da görüşme de sürecek

Başbakan Erdoğan, PKK'nın silah bırakarak Türkiye'yi terk etmesi gerektiğini vurguladı

09 Ocak 2013 17:32

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Operasyonlar konusunda bölücü terör örgütüyle mücadelemiz sürecektir. Fakat siyasi uzantısıyla müzakereleri yapabiliriz' dedik. Şu anda da aynı noktadayız" dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer'de yaptığı açıklamada PKK'nın provokasyonlarının yeni olmadığını belirterek, '''Bu tür, barışa yönelik girişimlerde her zaman bölücü terör örgütü elinden gelen her tür olumsuz gayreti göstermiştir. Daha önce de söyledik, 'Operasyonlar konusunda bölücü terör örgütüyle mücadelemiz sürecektir. Fakat siyasi uzantısıyla müzakereleri yapabiliriz' dedik. Şu anda da aynı noktadayız. Bu konuyla ilgili samimiyetimiz son günlerde attığımız adımlardır" diye konuştu.

PKK'nın silah bırakması yönündeki girişimlere ilişkin soru üzerine ''Bizim buradaki tek ifademiz daha önce de söyledik biliyorsunuz. Bölücü terör örgütünün kadrolarının ülkeyi terk etmesidir. Nasıl? Silahı bırakmak suretiyle terk etmesidir. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir'' dedi.

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