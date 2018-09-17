Erdoğan "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor" demişti; İBB de yaptı

Türkiye'nin yaşadığı kur krizinin ardından birçok temel tüketim ürününe zam geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sosyal tesislerindeki yemeklerin fiyatlarını arttırdı. Çorbaya yüzde 25 zam gelirken, ayran 2 liradan 3 liraya çıkarak menünün "zam şampiyonu" oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamalarda yapılan zamlara tepki göstermiş, "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor" demişti.

Erdoğan'ın 1994-1998 yılları arasında başkanlığını yaptığı halka açık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki menüdeki yemeklere de zam geldi.

Listedeki en ucuz ürünler arasında yer alan çorba, yüzde 25 zamlanırken, ayran fiyatı yüzde 50 arttı.

İçinde et olan yemeklerin 8-9 lira zamlandığı menünün önceki ve şimdiki hâli şöyle:

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