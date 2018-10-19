Erdoğan: Önümüzdeki dönem yeni bir diriliş gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki törende yaptığı konuşmada "Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor?" diye sordu. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir görüşme yaptığını aktarırken "Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor? Eğitimde altyapı ve kapasite bakımından büyük mesafe katetmemize rağmen, içerik ve sistemde büyük sıkıntı var.

- Yeni dönemde öncelikle hedefimiz eğitimi hem içerik hem sistem olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bir seviyeye çıkarmaktır. Bu meseleyi çözmeden, diğer hiçbir konuda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız.

- OSB'ler için okullar da olacak, teorik-pratik buluşmasını sağlayacağız.

- Bilim üreten, kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabela ve kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. İdeolojik saplantılar ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.

- lkeleri ayakta tutmak ve yükseltmek için yürütülen çalışmalarda akademiyi ve özel sektörü, ana gövdeyi taşıyan iki bacak, kuşun uçmasını sağlayan iki kanat gibi görüyorum. Bunlardan biri olmadan, diğeri tek başına başarı elde edemez.

- Gagavuzya'da Türkçe konuşuyorum, anlıyorlar. Çünkü onlar Türk.

- Biz kadim bir devlete ve medeniyete sahibiz. Bu kadim tarihte çok büyük mücadeleler emekler fedakarlıklar vardır. Dün gece Moldova'dan gelirken Milli Eğitim Bakanımızla yeni değişim dönüşüm neler olacak bunlar üzerinde konuştuk. Bakanımızın anlattıklarını dinledikçe umudum daha da arttı. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Eğitimde alt yapı ve kapasite bakımından büyük mesafe katetmemize rağmen içerik ve sistem konusunda hala sıkıntılarımız var. Yeni dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır. Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okulları iç içe geçirmekte kararlıyız, bunu yapacağız. Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.

- (Ekonomi) Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Biz ne yaptık? Hedefimize kitlendik, yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı.