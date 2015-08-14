Erdoğan: Onların arkasında terör örgütleri, bizim arkamızda Allah var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde yapılan operasyon geçici değildir; bu operasyonlar inşallah başarabildiğimiz noktaya kadar devam edecektir? Bunlara destek verenler de bunları yönetenler de er ya da geç mağlup olacaklar” dedi.

Memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde kısa bir konuşma yapan Erdoğan, yarından itibaren 2-3 gün Rize’de bulunacağını belirterek, “Yarın Kıbledağı’nda Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi’nin açılış töreni vesilesi ile de siz hemşehrilerimle bir araya geleceğiz. Burada 2-3 gün ana-baba ocağında dinlenme imkanı buluruz diye düşünüyorum. Yarın valilik ve belediyede bazı programlarımız var. Sivil Toplum Kuruluşları ile de bir araya geleceğiz. Ve bu vesileyle burada cumartesi-pazar günlerimizi hamdolsun evimizde dinlenelim istiyoruz ama bu sizlerin bu coşkusu, bu heyecanı bizleri gerçekten gururlandırıyor. Bizlere de farklı bir coşku veriyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan çatışma ortamıyla ilgili de konuşan Erdoğan, operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Son dönemlerde özellikle ülkemizdeki bu terör belası hususunda biliyorum, sizlerde rahatsızsınız. Ama sevgili hemşehrilerim şunu unutmayın; bilesiniz ki korkarlar için hiçbir zaman zafer yoktur. Alçakların çıkacağı tümsek düşüştür. Bunlar da düşmeye mahkumdur. Son dönemde yapılan operasyon geçici değildir. Bu operasyonlar inşallah başarabildiğimiz noktaya kadar devam edecektir. Şu anda da bazı haberleri alıyorsunuz. Bu kararlılığımız aynı şekilde devam edecektir. Rehavet yok, ara vermek yok. Aynı karalılıkla devam edeceğiz.

Bunların böyle sağdan soldan konuşmaları bizi hiçbir zaman yolumuzdan alıkoyamaz. Onların arkasında terör örgütleri var. Bizim arkamızda Allah var, halk var. Biz halkımızla yürüyoruz, sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Hiç bunlardan endişe etmeyin, elhamdülillah güçlüyüz. Hiç endişeniz olmasın bunlara destek verenler de, bunları yönetenler de er veya geç mağlup olacaklar.”