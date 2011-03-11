Erdoğan: Onlar rapor yazar, biz bildiğimizi okuruz!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştiriler bulunan Avrupa Parlamentesu’nca hazırlanan ilerleme raporunu aynı sertlikte eleştirdi. Raporu dengeli ve adil bulmadığını belirten Başbakan Erdoğan, “Onların görevi rapor yazmak. Onlar yazar biz bildiğimizi okuruz” dedi.



Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklandıkları döneme denk gelmesi nedeniyle Türkiye’deki basın özgürlüğüne sert eleştirler getiren raporu değerlendiren Erdoğan, raporu hazırlayanları Türkiye'yi ve gerçekleri bilmemekle suçladı.



"Raporun ve hazırlayanların dengeli olduğuna inanmıyorum" diyen Erdoğan, 'herhangi bir adım atacak mısınız?’ sorusuna da, "Adım atmamıza gerek yok, onlar rapor hazırlamakla biz de bildiğimizi okumakla görevliyiz" dedi.



Başbakan Erdoğan’ın, basın mensuplarının soruları üzerine AP raporuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Nasıl cevap versem diye düşünüyorum...

Türkiye’den uzak, tanımayan, bilmeyen kişilerin, tamamen sipariş üzerine hazırladığı bir rapor olarak görüyorum.

Denge diye bir şey söz konusu değil, raporun da hazırlayanların da dengeli olduğunu düşünmüyorum...

Türkiye’deki basın özgürlüğü o ifadeler ortaya koyamaz. Ülkedeki basın özgürlüğünü anlatmıyor o ifadeler. Zira şu anda Türkiye’de basın mensubu olup da içeride olanların sayısı 27 ve bunlardan hiçbirisi yazdıkları ve heberleri nedeniyle içeriye girmemişlerdir.

Tamamının da içeriye giriş nedenleri, terör örgütleriyle ilişkileri ve hükümeti yıkmaya yönelik attıkları adımlardır... Yazdıkalrıyla hiçbir alakası yoktur; organize suçlara yöneklik adımlar çerçevesinde...

Ülkemizin gerçeklerini yansıtmaktan oldukça uzak olan AP raporuyla ilgili çok çok üzgünüm. Adil ve objektif bir rapor olduğunu söylemek mümkün değildir...

Adım atmamıza gerek yok, onlar rapor hazırlamakla biz de bildiğimizi okumakla görevliyiz."