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BBC Türkçe

Erdoğan: Önemli olan maçı almak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta "Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız bu, sandıktan çıkana zulüm olur. " dedi ve referandum sonuçlarının Türkiye tarihinde bir dönüşümü temsil ettiğini söyledi.

19 Nisan 2017 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta "Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız bu, sandıktan çıkana zulüm olur" dedi.

Referandumda resmi olmayan ve Anadolu Ajansı'na dayanan 'Evet' oylarının %51,4'e ulaşarak az bir farkla kazanması konusundaysa "Ben futbolun içinden geliyorum. 1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil, önemli olan maçı almak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan CNN'e anayasa değişikliği referandumu gibi güçleri kendi elinde toplayan adımların kendisini "diktatör yapmayacağını" söyledi.

'Tek adam rejimi' eleştirilerine karşı çıkan Erdoğan, "Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye bir şey yok. Burada sandık var. Demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir" diye konuştu.

Erdoğan röportajda sistem değişikliği için ise ""Bu sistem Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde bir değişim dönüşümü başarmaya yönelik bir işlemdir" dedi.

referandum kampanyasının eşitsiz koşullarda yürütüldüğünüşeffaf bir soruşturma

Referandumun ardından ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesine de değinen Erdoğan, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum" dedi.

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