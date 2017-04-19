Erdoğan: Önemli olan maçı almak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta "Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız bu, sandıktan çıkana zulüm olur" dedi.

Referandumda resmi olmayan ve Anadolu Ajansı'na dayanan 'Evet' oylarının %51,4'e ulaşarak az bir farkla kazanması konusundaysa "Ben futbolun içinden geliyorum. 1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil, önemli olan maçı almak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan CNN'e anayasa değişikliği referandumu gibi güçleri kendi elinde toplayan adımların kendisini "diktatör yapmayacağını" söyledi.

'Tek adam rejimi' eleştirilerine karşı çıkan Erdoğan, "Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye bir şey yok. Burada sandık var. Demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir" diye konuştu.

Erdoğan röportajda sistem değişikliği için ise ""Bu sistem Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde bir değişim dönüşümü başarmaya yönelik bir işlemdir" dedi.

Referandumun ardından ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesine de değinen Erdoğan, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum" dedi.