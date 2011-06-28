T24 - Meclis'te yemin etmeyen CHP, tutuklu vekillerle ilgili AK Parti'ye teklif verecek. Başbakan Erdoğan'ın ilk yorumu, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız" oldu.



CHP, tutuklu vekiller Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın yemin yolu açılana kadar Meclis'te yemin etmeyecek.



CHP, yemin eden tek vekil olan Oktay Ekşi aracılığıyla tutuklu vekillerle ilgili teklif verecek.



Konuyla ilgili konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız" dedi.



Erdoğan, bir gazetecinin, tutuklu milletvekillerinin tahliyeleri konusundaki değerlendirmeleri hatırlatarak, ''Öneriye açık olduğunuz ve açık kapı bıraktığınız şeklinde yorumlar var'' sözlerine, ''Ben öyle bir şey demedim'' karşılığını verdi.

