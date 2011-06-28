T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Önce tekliflerini ortaya koysunlar

Meclis'te yemin etmeyen CHP, tutuklu vekillerle ilgili AK Parti'ye teklif verecek. Başbakan Erdoğan'ın ilk yorumu, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız" oldu...

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Meclis'te yemin etmeyen CHP, tutuklu vekillerle ilgili AK Parti'ye teklif verecek. Başbakan Erdoğan'ın ilk yorumu, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız" oldu.

CHP, tutuklu vekiller Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın yemin yolu açılana kadar Meclis'te yemin etmeyecek.

CHP, yemin eden tek vekil olan Oktay Ekşi aracılığıyla tutuklu vekillerle ilgili teklif verecek.

Konuyla ilgili konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız" dedi.

Erdoğan, bir gazetecinin, tutuklu milletvekillerinin tahliyeleri konusundaki değerlendirmeleri hatırlatarak, ''Öneriye açık olduğunuz ve açık kapı bıraktığınız şeklinde yorumlar var'' sözlerine, ''Ben öyle bir şey demedim'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24