Erdoğan, 'Önce Karabağ' dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlanmadığı sürece Türkiye ile Ermenistan arasında nihai bir sözleşmeyi imzalayamayacaklarını" söyledi.



Başbakan Erdoğan, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaretin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, "Ermenistan Devlet Başkanı, Rusya'nın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 7 Ekimde Türkiye'de yapılacak, Türkiye-Ermenistan milli maçı öncesinde, Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağını umduğunu söyledi. Buna katılıyor musunuz? Bu durum Azerbaycan'da da huzursuzluk yaratıyor. Oradaki huzursuzluğa gidermeye yönelik yeni bir durum söz konusu mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"Bu söylediklerinizi her zaman medya üzerinden gelen haberler olarak görüyorum. Siz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ne söylediğine bakmıyorsunuz, sağdan soldan gelen haberlere bakıyorsunuz. Biz Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakat sağlanmadığı sürece Dağlık Karabağ konusunda, Türkiye-Ermenistan olarak nihai bir sözleşmeyi imzalamayız. Alt çalışmasını yaparız, ön çalışmasını yaparız. Ancak, bu kesinlikle Azerbeycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümüne bağlıdır.



ABD'nin bu konuda bir defa Minsk Üçlüsü olarak üstlendikleri görevi yerine getirmesi lazım. Bunun içinde Fransa var, Rusya Federasyonu var, önce bunu çözmeleri lazım. Bunu çözmelerinden sonra bizim için hiçbir sorun yok. Biz bunu aşarız. Bunu ben defalarca söylemiştim. Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki milli maça gelmesi, konunun çözümü anlamında bir gelişme değildir. Bizim Cumhurbaşkanımız oraya o amaçla gitmedi çünkü."



‘Milli maçın kapıyla ilgisi yok’



Erdoğan, aynı soruda ısrarcı olunması üzerine de "Ben size ne diyorum? Beni bunun dışında bir şey bağlamaz. Cumhurbaşkanımızı da bağlamaz. Buradaki milli maça gelme olayının kapı açılmasıyla yakından uzaktan alakası yok. Cumhurbaşkanımızın Ermenistan'daki milli maça gitmesi, bunun açılması anlamına mı geldi? Böyle bir şey olur mu? Şu anda Türkiye Cumhuriyetini temsil eden Hükümet'in Başbakanı olarak böyle bir şeyin olamayacağını söylüyorum, daha ne söyleyeyim" diye konuştu.



Erdoğan, Hatay'a geliş nedeninin hem yoğun bir tempo sonrası dinlenme hem de teşekkür ziyareti olduğunu belirterek, ayrıca "milletvekilleri ve belediye başkanı ile bir değerlendirme yapma imkanı bulduklarını" ifade etti.



'Anayasa değişikliği için uzlaşma lazım'



Anayasa değişikliği paketi ve yüzde 10 seçim barajının aşağıya çekilmesinin koalisyon hükümetlerinin yolunu açabileceğiyle ilgili değerlendirmelerin belirtilmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Arkadaşlar, her şeyden önce bu geniş bir uzlaşmayı istiyor, ama bu uzlaşmanın olup olmaması bir kenara biz kendimiz daha önce de ifade ettiğim gibi bireysel başvuru hakkı, seçim yasası, siyasi partiler yasasıyla ilgili daha önce yaptığımız çalışmalar vardı. O çalışmayı Meclis'e göndereceğiz. Meclis komisyonlarında nasıl bir ilgi uyandırır, bunu gönderdikten sonra göreceğiz."

