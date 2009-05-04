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Dünya

Erdoğan önce Bakü, sonra Soçi yolcusu

Başbakan Erdoğan, Aliyev ile görüşmek üzere 13 Mayıs'ta Bakü'ye gidecek. Başbakan, 16 Mayıs'ta da Putin ile buluşacak

04 Mayıs 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere 13 Mayıs'ta Bakü'ye, 16 Mayıs'ta da Rusya Federasyonu Başbakanı Viladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gidecek.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik adımlar atılırken, Azerbaycan yönetiminden, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ sorununun atlandığına yönelik sitemler duyulmuş ve Ankara-Bakü hattında gerginlik yaşanmıştı.

Bu gerginlik sürerken, geçen ay Rusya'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile yaptığı görüşmede, Moskova’ya ’Karabağ sorununu çöz, enerjiyi al’ mesajı vermişti.

Başbakan Erdoğan ile Rusya Başbakanı Putin’in gündeminde ‘Mavi Akım-2’, Karabağ ve Ermenistan bulunuyor

Ziyaret, Türkiye’nin Kafkasya’daki dengeleri değiştirebilecek arayışlar yaptığı bir dönemde gerçekleşecek.

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