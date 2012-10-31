Erdoğan: Ölüm orucu yok, bu tamamen şov!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de ölüm orucunda olan 1 kişi var. Açlık grevi diye bir şey yok, tamamen şov yapılıyor" dedi. Aynı saatlerde Adaldet Bakanı Sadullah Ergin, Erdoğan'ın 'yok' dediği açlık grevlerini 66 ayrı cezaevinde 683 tutuklu ve hükümlünün devam ettirdiğini söyledi.

Berlin'de resmi ziyarette bulunan Başbakan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'la görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, basın toplantısında cezaevlerindeki açlık greviyle ilgili bir soruyu şu sözlerle cevaplandırdı:

'Açlık grevleri şov'

"Türkiye de açlık grevi ya da ölüm orucuna açıklık getireyim. Türkiye ölüm orucunda olan sadece bir kişi var. Ancak onlara öl diyen siyasi partinin mensupları, kuzu kebap yiyorlar. Şu anda açlık grevi vesaire böyle bir şey yok. Bu da tamamen şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim, bunları gitti yerlerinde de izledi. Şu anda zaten yarıdan fazlası dilekçe vermek suretiyle bu işi de bırakmış vaziyetteler. Böyle bir şey de söz konusu değil."

Bakan Ergin: 66 cezaevinde 683 kişi açlık grevinde

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, heyetle Adalet Bakanlığı'nda görüştü.

Ergin, cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine de ''Şu anda 66 ayrı cezaevinde 683 kişi olarak gözüküyor bizde'' dedi.

Cezaevindeki eylemlerin hiçbirinin cezaevi koşullarına ilişkin olmadığını söyleyen Ergin, şunları kaydetti:

''Tamamen siyaset alanında tartışılması gereken konulara ilişkindir. Bu eylemlerin sonlandırılmasını beklediğimi ifade ediyorum.''

Eylemler hakkında soruşturma

Bu arada, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Cumhuriyet başsavcılıkları, BDP il teşkilatlarınca cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkati çekmek bahanesiyle organize edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlattı.

Erdoğan'a protesto

Erdoğan'ın Angela Merkel ile görüşmesi sırada Berlin'in simgelerinden Brandenburger Kapısı'nda protesto eylemi düzenlendi. Alevi dernekleri, kitle örgütleri ve siyasi partilerin oluşturduğu grup, 'Erdoğan'ı Almanya'da istemiyoruz' sloganları attı. Alman haber ajansı DPA, protesto gösterisinden bu fotoğrafı servis etti: