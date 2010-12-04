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Erdoğan: Olmayan şeyin belgesi olmaz

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İsviçre'de hesabı olmadığına dair belge alsın" önerisini reddetti.

04 Aralık 2010 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun WikiLeaks'in yayımladığı kriptolarda çıkan iddialara karşı "İsviçre'de hesabı olmadığına dair bankalardan belge alsın" önerisini "Olmayan şeyin belgesi olmaz" diyerek reddetti.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet
partilerinin Wikileaks’de yayımlanan iddialarla ilgili tutumunu eleştirerek,
"Meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde tartışmadan, istişare etmeden
hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ, çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz
bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz" dedi.


Erdoğan, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği
rektörlerle buluşmada yaptığı konuşmada, Wikileaks’de yayımlanan iddiaların
ardından muhalefet partilerinin sergilediği tutumu eleştirdi.


Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: "Böyle bir ortamda, meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde
tartışmadan, istişare etmeden hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ,
çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz.


Devlet ciddiyetine sahip, vizyonu olan, dış politika diye bir derdi olan
hiç kimse özellikle de hiçbir siyasetçi ortaya çıkan iddialara sevinç çığlığıyla
sarılıp bunlardan medet ummaz, çare beklemez ve başbakanına ’İsviçre’den bunun
belgesini al gel’ demez. Olmayan şeyin belgesi olmaz ve hukuktaki tabirle müfteri
iddiasını ispatla mükelleftir. Biz, muhalefet de medya da dahil bu ülkenin bütün
kurumlarının güçlü bir vizyonla, geniş bir ufukla geleceğe bakmalarını, Türkiye
kadar büyük düşünmelerini, bu aziz millet kadar büyük ve itibarlı olmalarını
istiyor ve bunun mücadelesini veriyoruz."

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