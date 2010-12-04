Erdoğan: Olmayan şeyin belgesi olmaz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun WikiLeaks'in yayımladığı kriptolarda çıkan iddialara karşı "İsviçre'de hesabı olmadığına dair bankalardan belge alsın" önerisini "Olmayan şeyin belgesi olmaz" diyerek reddetti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet

partilerinin Wikileaks’de yayımlanan iddialarla ilgili tutumunu eleştirerek,

"Meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde tartışmadan, istişare etmeden

hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ, çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz

bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz" dedi.



Erdoğan, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği

rektörlerle buluşmada yaptığı konuşmada, Wikileaks’de yayımlanan iddiaların

ardından muhalefet partilerinin sergilediği tutumu eleştirdi.



Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: "Böyle bir ortamda, meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde

tartışmadan, istişare etmeden hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ,

çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz.



Devlet ciddiyetine sahip, vizyonu olan, dış politika diye bir derdi olan

hiç kimse özellikle de hiçbir siyasetçi ortaya çıkan iddialara sevinç çığlığıyla

sarılıp bunlardan medet ummaz, çare beklemez ve başbakanına ’İsviçre’den bunun

belgesini al gel’ demez. Olmayan şeyin belgesi olmaz ve hukuktaki tabirle müfteri

iddiasını ispatla mükelleftir. Biz, muhalefet de medya da dahil bu ülkenin bütün

kurumlarının güçlü bir vizyonla, geniş bir ufukla geleceğe bakmalarını, Türkiye

kadar büyük düşünmelerini, bu aziz millet kadar büyük ve itibarlı olmalarını

istiyor ve bunun mücadelesini veriyoruz."