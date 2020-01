Erdoğan: Öldürülen 3 PKK'lı tanımadıklarına kapıyı açmazlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te 3 kadının öldürülmesine ilişkin, "Burası (cinayetin işlendiği yer) aslında içeriden kilitlenen ve bu kilit de öyle tek kilit falan değil, şifreli kilitler. Bu şifreyi bilmeyenlerin açabileceği bir şey değil. O üç kişi bunu açıyor. Onlar da her halde tanımadıkları insanlara kapıyı açmaz" dedi.



Başbakan Erdoğan, Gabon, Nİjer ve Senegal'i kapsayan Afrika ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Afrika temasları sırasında yaptığı açıklamaların hatırlatılarak, "Afrika'daki konuşmalarınızdan Avrupa'daki sömürgeci geçmişi olan ülkeler rahatsız olabilirler mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:



"Vallahi beni ilgilendirmiyor. Sarkozy kaç yıl bize çile çektirdi- Biz hep 'sabır' çektik. Sarkozy buraya geldiğinde (Senegal'e) bir ifade kullanıyor; 'Tarihe dönelim' diyor. Bu sözlerinden dolayı Senegal ayağa kalkıyor. Böyle büyük bir hakaret olabilir mi- Yani, 'daha ileri gidelim demiyor, tarihe dönelim' diyor ve isyan etmişler. Bu ne demektir? Yani Fransa'da ne kadar Senegalli olursa olsun Tunuslu olursa olsun Cezayirli olursa olsun, bunlara geçmişte soykırım uygulayan sizlersiniz. Ruanda'sına soykırım uygulayan sizlersiniz."

Başbakan Erdoğan, köle ticaretinin sembolü konumundaki Goree adasını ziyareti sırasında gördüğü, Fransa'da bir vakfın Goree Adası Belediyesi'ne takdim ettiği köle ticaretini tasvir eden mini heykelle ilgili, "Bu heykel, Fransa'ya iade edilsin" sözünün hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:



"Adeta dalga geçiyorlar. Bir taraftan o bir taraftan giyotine giden köle ama şunu unutmayın ki orada yedi metre 60 santimetre karelik o alanın içerisinde 12 kişi o zaman yatıyordu. (Abdullah Öcalan'ı kastederek) Bizde 12 metre karede bir kişi yatıyor. Yatağı var, televizyonu ya konuldu ya konuluyor ve bir de günde bir saat beş tane arkadaşıyla avluda volta atıyor ve kopan kıyametleri de biliyorsunuz. Batıyla bizim farkımız budur ve onlar (Afrikalılar) masum insanlardı. Onlar kimseyi öldürmemişlerdi. Çalınmış insanlardı sadece fizikleri değil, onların ruhlarını çaldılar halen devam ediyor. Şimdi farklı şekilde modernize ediyorlar."



'Bu iyi niyetli adımları kesmeye yönelik adımlar olabilir'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmenin hatırlatılarak, "Paris'teki cinayetlere ilişkin bazı ihtimallerden bahsettiniz. Bu ihtimallerden provokasyon ihtimali biraz daha güçlendi mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Fırat News'in yaptığı bir haber var. O yayını duyduysanız orada aslında ciddi bir sıkıntı var. Yani bölücü terör örgütünün biliyorsunuz farklı fraksiyonları var. Bunlardan bir tanesinin Fırat News vasıtasıyla yaptığı açıklamada bir defa barışı kesinlikle istemediklerini ve bu sürecin aynı şekilde devamı konusunda, 'gereği neyse bu yapılmalıdır ve bu uygulama da bunun bir ifadesidir' şeklinde bir açıklamaları var. Benim yaptığım açıklamada dikkat ederseniz bundan önce yapılmış ve bunu işaret eden bir şeydi. Neydi o geçmişte de iyi niyetli atılan adımlar maalesef kötü niyetliler tarafından hep engellenmiştir ve akamete uğratılmıştır. Burada da yine kendi içinde hesaplaşmanın neticesi olabilir veyahut da şu anda bizim atmakta olduğumuz bu iyi niyetli adımları kesmeye yönelik adımlar olabilir. Onun için de sonucunu tabi beklememiz gerekir."



'Şifreyi bilmeyenlerin açabileceği bir şey değil'



Başbakan Erdoğan, Paris'te işlenen cinayetlere ilişkin bazı bilgilerin bulunduğunu ifade ederek, "Bazı teknik bilgiler de geldi; onlar da ilginç. Burası (cinayetin işlendiği yer) aslında içeriden kilitlenen ve bu kilit de öyle tek kilit falan değil, şifreli kilitler. Bu şifreyi bilmeyenlerin açabileceği bir şey değil. O üç kişi bunu açıyor. Onlar da her halde tanımadıkları insanlara kapıyı açmaz. Tanıdıkları, bildikleri insanlara açıyorlar" diye konuştu.



Erdoğan, gazetecilerin, ''O zaman kendi içlerinden olabilme ihtimali güçleniyor" sözleri üzerine "O güçleniyor yani" karşılığını vererek, soruşturmayı Fransa hükümetinin yürüteceğini de sözlerine ekledi.



İmralı'daki koşullar



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, "İmralı'yla görüşmeler konusunda BDP'nin talepleri var. Selahahittin Demirtaş, Öcalan'ın koşullarının 'görüşmeye müsait hale getirilmesini' istedi" sorusu üzerine, şöyle konuştu:



"Bir defa İmralı'nın koşulları dünyada hiçbir ülkede olmayandan çok daha iyi koşullardır ve burada adeta özel bakım söz konusudur. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuş kişilere kendi yakınları rahatlıkla gidebiliyor, görüşebiliyor hiçbir manisi yok. Bunun yanında da özel izne tabi olarak Adalet Bakanlığımız kendi inisiyatifiyle yeri geldiği zaman uygun olanlara müsaade edebilir, izin verebilir. Bunları da yapıyor zaten."



Erdoğan, gazetecilerin, "Orayla ilgili yeni bir adım beklemeyelim o zaman" sözlerine de "Orayla ilgili adımlarımız belli. Başka farklı bir şey beklemeyin. Yani yapılacak şeyler buna benzer şeylerdir" karşılığını verdi.



'Her an her şey olabilir'



Başbakan Erdoğan, gazetecilerin, "Kabine revizyonu" iddialarını anımsatarak, "Başbakan Erdoğan, Afrika'dan dönünce Kabine değişikliği yapacak' deniyor. Revizyonun tarihi bile konuşuluyor" sözleri üzerine, esprili bir şekilde, "İsimleri de bana verin. Bana yardımcı olun" dedi.



Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonunda değişecek bakanlara ilişkin isimlerin de gündeme gelmeye devam ettiğini hatırlatması üzerine ise "Allah Allah... Arkadaşlar her an her şey olabilir" karşılığını verdi.



Çalışan gazeteciler gününü kutladı



Başbakan Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü pasta ikram ederek kutladı. Erdoğan, daha kendi elleriyle kestiği pastayı gazetecilere ikram etti.



Bazı iş kollarıyla birlikte basın çalışanlarının "yıpranma hakkı"na yeniden kavuşmasını sağlayan yasa değişikliğinin 10 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini de söyleyen Başbakan Erdoğan, "Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Yasa değişikliği de tüm gazetecilere hayırlı olsun" dedi.